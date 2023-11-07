史指那指連漲 近兩年來最長

史坦普500指數和那斯達克指數上漲，創近2年來最長的連漲紀錄，並延續了11月的漲勢。美聯社

史坦普500指數和那斯達克指數上漲，創近2年來最長的連漲紀錄，並延續了11月的漲勢。

史指上漲12.4或0.28%收4378.38點；那指上漲121.08點或0.9%收1萬3639.86點。道瓊工業指數微升56.74 點或0.17%收3萬4152.6點。

史指自2021年11月連漲8天以來首次連續第7個交易日上漲，而那指也是自2021年11月結束連續11日上漲以來首次連續8個交易日上漲。道指則是連漲7個交易日，創7月以來最長連漲走勢。

隨著殖利率 回落，科技股走高。10年期公債殖利率最新下跌約9個基點至4.577%。值得注意的個股表現包括亞馬遜和Salesforce，各自上漲超過2%，而蘋果、微軟和Meta Platforms上漲約1%。半導體股Advanced Micro Devices、Broadcom和Intel在《晶片法案》融資推出之前上漲。

Edward Jones資深投資策略師馬哈詹(Mona Mahajan)表示：「隨著殖利率走低，成長型類股往往會出現更大的反彈。」並補充說，油價 降溫也可能有助於提振通膨情緒，提供一些緩解。

她說，「上周之後出現一些動能，也有一些後續行動。」「我們還沒看到過去6天的一些漲幅有任何真正的鞏固。」

在其他消息方面，Datadog在公布上季業績並提供強勁前景後上漲28.47%，創歷來最佳走勢。即使第3季獲利未達預期，但Uber仍上漲3.7%。

在三大股指創下2023年最佳單周走勢後，華爾街 繼續評估上周漲勢能否繼續。本月至今所有主要股指都上漲，其中道指上漲3.3%；史指和那指分別上漲4.4%和6.1%。

在其他地方，華爾街正在等待聯準會主席鮑爾等官員發表更多評論。迪士尼、永利度假村和西方石油公司的上季業績將於本周公布。

Wolfe Research策略師金斯伯格(Rob Ginsberg)指出，如果今年稍早的交易行為有任何代表意義的話，11月初的反彈可能很快就會停止。

他表示：「自7月高點以來，每次反彈都會陷入停滯，然後再創1個月新高，然後再跌至1個月新低。這符合降趨勢的定義。」

但他強調，可以肯定的是，部分動量指標「上周對所有指數都產生積極影響，今天它在股票層面得到了證實」。

道指在三大股指中表現最差，主受一些股票下滑的影響。

雪佛龍拖累道指平均水平，下跌1.76%。波音公司、開拓重工和道氏化學公司也都下跌超過1%，限制了道指的漲幅。

雖然這些個股對道指造成壓力，但大多數成分股上漲。英特爾以2.16%的漲幅領先；Salesforce上漲2.11%。

Meredith Whitney Advisory Group創始人惠特尼(Meredith Whitney)表示，明年購屋族應該會有所緩解。隨著老年人縮小住房面積，負擔能力問題將開始出現。這對那些人口結構偏向老化、因此創造就業機會較低的州尤其構成挑戰，包括康乃迪克州、新澤西州、紐約州、賓州、俄亥俄州和伊利諾州。

他說，「因此，除非他們降低房價，否則不會進行活動。而隨著利率上升，房屋價值就會下降。」「所以我認為明年將會是多年首見：房市出現下滑。」

他預測，隨著買賣價差縮小和房價走弱，房屋銷售活動最終將回升。

美國原油價格下跌近4%至7月以來最低水平，疲弱的經濟數據掩蓋了對以哈斯戰爭可能爆發為更廣泛地區衝突的擔憂。

西德州中質原油下跌3.09元或3.82%至每桶77.73元；布蘭特原油下跌3.19元或3.75%至每桶81.99元。均創7月以來的最低價格。

原油大跌是因為中國10月出口降幅超出預期，顯示全球需求疲軟。