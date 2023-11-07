世銀警告：美利率升高 正加劇新興國家的「沉默債務危機」

世界銀行已警告，美國高利率正使許多小型新興市場經濟體遭遇「沉默的債務危機」。(路透)

世界銀行已警告，許多財政原已脆弱的小型新興市場 經濟體，正苦於因應美國高利率的衝擊，遭遇「沉默的債務危機」。

英國金融時報（FT）報導，去年全球利率強升與美元強勢，導致新興市場的外幣計價債券 價格暴跌，現在始終卻難以回升，導致殖利率 仍居高不下，因投資人押注利率將維持更高更久。

世銀計算，一些新興和開發中國家的公債殖利率，已比美國同天期公債殖利率高出超過10個百分點，差距遠大於2019年的不到5%，債息支出占政府收入的比率也處於至少2010年來最高水準。

世銀副首席經濟學家寇瑟（Ayhan Kose）指出，這輪貨幣緊縮循環一直都是高債務低收入國家的「噩夢」，「基於這些經濟體在展延債務所遭遇的清楚定義挑戰…我們會說一場沉默的債務危機已在成形」。債券殖利率升高，代表新發行公債的利息也更高，若政府必須舉債還利息，將推升債務占國內生產毛額（GDP）比率。

國際貨幣基金（IMF）預測，新興市場和中等所得國家債務占GDP的平均比率，將在2028年前超過78%，遠高於十年前的略超過53%。

儘管許多大型新興經濟體相對強韌地挺過舉債成本升高挑戰，財政較脆弱的規模較小經濟體卻已陷入困頓，殖利率升高也已導致低所得國家無法從國際市場融資，導致迦納和斯里蘭卡等國債務違約，許多其他國家也瀕臨倒債。

分析師指出，若利率維持更高更久，舉債成本也可能對經濟成長造成壓力，使各國更難擺脫債務壓力，埃及和肯亞等國尤其令人憂心。美國銀行各定收益主權策略師馬丁指出，償息成本提高，將隨時間減弱財政赤字，因此多國將須撙節支出，以避免債務占比提高。