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基辛格承認英特爾錯失三商機 除了晶圓代工還有這兩個

編譯黃淑玲／綜合外電
英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）。 美聯社
英特爾（Intel）執行長基辛格（Pat Gelsinger）。 美聯社

英特爾（Intel）執行長基辛格最近接受印度媒體Digit訪問時，坦率提到他覺得英特爾錯失三大商機：智慧手機晶片業務沒做起來、取消早期AI取向的GPU研發，以及沒有把重心放在興建大型晶圓代工廠。

美國科技資訊網站Tom's Hardware分析他的談話，同意英特爾最大的敗筆就在於智慧手機晶片。英特爾第一批Atom CPU在2008年發表，這款CPU主要是為智慧手機而設計。然而當時智慧手機晶片大多是ARM架構晶片，Atom的市場動能很快就消退。第一支搭載英特爾晶片的智慧手機2012年發表，但因後來進展有限，智慧手機晶片專案2016年被取消。

基辛格也對英特爾2010年收掉Larrabee專案感到不滿，Larrabee本來會是早期的通用型繪圖處理器（GPU）。這個專案被砍時，很轟動，就是衝著基辛格當初辭職離開英特爾才被取消。本來英特爾計劃在消費者市場和高效能運算市場都推Larrabee，結果先是取消消費者市場方案，最後整個GPU研發案都撤銷。英特爾如果當年成功推動GPU研發案，現在加入AI的軍備競賽就不會輸給輝達（Nvidia）這麼多。

針對代工事業，基辛格在Digit的訪談中強調，英特爾先前對於興建大型晶圓代工廠，有著根本性的偏見。如今，英特爾已將晶圓代工事業列為拚業績的優先項目。

台積電和南韓三星電子這兩家全球晶圓代工技術水準最強的廠商，關鍵的商業模式就是，以最先進製程技術節點為客戶提供代工服務。英特爾以往把最先進製程保留給自家處理器，基辛格認為這是個錯誤。

現在英特爾開放先進製程，為需要製造高階晶片的其他公司代工，甚至競爭對手輝達也可以是代工客戶，如此一來，英特爾至少可由代工賺到錢。

基辛格2021年重返英特爾並出任執行長。他說，之前英特爾錯失行動電話浪潮帶來的智慧手機晶片商機，也沒把握AI趨勢，不曾發展代工事業。這三大機會是英特爾發展所繫，公司要盡最大努力重返榮光。他為英特爾制定出來的營運新路線，已出現一些成效，要看時間證明能不能幫助英特爾趕上下一波浪潮。

晶片 AI 輝達

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