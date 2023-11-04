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股神粉絲注意 巴菲特大砍持股 錢進現金與美國短債

編譯湯淑君／綜合外電
「股神」巴菲特。圖／美聯社
「股神」巴菲特。圖／美聯社

金融時報報導，「股神」巴菲特領導的波克夏公司持續減持上市公司股票，光是第3季就脫售價值逾50億美元的持股，包括美國和外國股票在內，顯示巴菲特在市場動盪之際覺得吸引人的投資標的難尋。

波克夏已一連四季減持股票，脫售總額逼近400億美元。減持的公司股票包括石油巨人雪佛龍（Chevron）、汽車大廠通用（GM），以及保險公司Marsh & McLennan。

截至第3季末，波克夏股票投資組合總值從第2季末的3,530億美元萎縮至3,190億美元，與此同時，美股大盤急轉直下，反映投資人認定聯準會（Fed）鐵了心要把利率升得更高，並且在高檔維持更久。

股市氛圍驟變，使上市公司市值縮水，也促使投資組合經理人撤離股市、轉進固定收益市場尋求更高投資報酬。

巴菲特投資操作動見觀瞻，備受專業基金經理人和一般散戶投資人關注，從中找尋這位高齡93的傳奇投資人認為誘人報酬何在的線索。

最新線索指向現金以及美國國庫券。波克夏第3季財報顯示，巴菲特把波克夏旗下事業賺得的獲利，導向現金與美國短期公債，以致該公司現金水位大漲近百億美元，在9月底升到1,572億美元。如此豐沛的現金，將給予巴菲特可觀的銀彈可供日後「獵象」之用。

波克夏已成為近年來利率節節攀升的最大受惠者之一，尤其今年美債殖利率躍上5%。波克夏在最新財報揭露，第3季保險投資賺得的利息收益攀升至17億美元，使過去一年來的總和升至51億美元，比波克夏過去三年來靠現金準備賺進的利息總和還要多。

投資 波克夏 股票

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