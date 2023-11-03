道指大漲222點 創今年最佳單周走勢

疲軟的就業報告導致債券殖利率走低，美股收高，並創下2023年表現最佳單周走勢。（美聯社）

疲軟的就業 報告導致債券殖利率 走低，美股收高，並創下2023年表現最佳單周走勢。

道瓊工業指數上漲222.24點或0.66%至3萬4061.32點。史坦普500指數上漲40.56點或0.94%至4358.34點。那斯達克指數上漲184.09點或1.38%至1萬3478.28點。

由於投資人對聯準會 升息行動結束抱持越來越大的希望，股市本周大幅上漲。道指上漲5.07%，創2022年10月以來最佳單周漲幅。史指上漲5.85%，創6月以來首次連5日上漲。那指上漲6.61%。

10月就業報告弱於預期，顯示聯準會冷卻經濟和抑制通膨的努力可能正在奏效。上個月美國經濟增加了15萬個就業崗位，低於《道瓊》普遍預期的17萬個，也低於9月井噴式增加的29.7萬個。失業率升至3.9%，而預期為3.8%。

10月平均時薪也低於預期，成長0.2%，低於預期的0.3%增幅。

Global投資組合策略師克魯佛(Michelle Cluver)表示：「從股市角度來看，這項數據減輕了通膨和利率擔憂的部分壓力，同時仍反映出勞動市場強勁，就業成長速度快於約10萬的中性增幅。」

由於就業數據差於預期和平均時薪增幅放緩，過去3個月給股市帶來壓力的債券殖利率暴跌。10年期公債殖利率下跌逾9個基點至4.57%，低於上個月觸及的5%高點。2年期公債殖利率下跌13個基點至4.8%。

殖利率和價格走勢相反。1個基點等於0.01個百分點。

史指的漲幅並沒有最大成分股的貢獻。iPhone製造商蘋果公司發布疲軟的12月當季營收前景，股價下跌0.52%。

史指剛結束連續三個月下跌的慘淡時期。本周的上漲的主因是聯準會決定連續第二次維持利率穩定，以及財政部的發債計畫沒有人們擔心的負擔。

道指本周大漲逾5%，部分原因是高盛大幅上漲。該行股價本周上漲 11.9%，成為道指表現最好的股票。也是該股自2020年4月以來表現最好的一周，當時該股一周內上漲25.4%。

高盛上漲4.38%，連續第5個交易日上漲。

Nike是道指平均表現第二佳的公司，全周上漲7.55%。道指所有30支股票本周全都上漲。

禮來公司似乎正在盡一切努力增加Mounjaro的供應，預計今年年底美國食品藥物管理局(FDA)將批准其用於治療肥胖症。隨著品牌擴張步入正軌並提高生產能力，摩根史坦利將該股目標價提高至722元，在所有分析師中最高。其先前目標價為673元。

修訂後的目標較2日收盤價上漲24%。禮來公司股價3日下跌2.16%，今年至今上漲55.57%。

分析師佛林(Terence Flynn)表示，由於禮來公司提供了「產業最佳成長」，他認為禮來公司股價的本益比將高於其歷史平均水平。

他寫道：「禮來擁有製藥業最強勁的新產品周期以及成長前景，因為該公司可能在未來2年內推出5種新藥，橫跨糖尿病、阿茲海默症、癌症和免疫學等大型終端市場。」預計這些產品的推出將使2022年至2025年的營收成長超過50%。

隨著國債殖利率下降，iShares 20+年期公債ETF(TLT)連續第3個交易日上漲。

該ETF在10月出現大量資金流入和交易活動，部分投資人押注該基金在殖利率升至5%以上後將出現反彈。

高盛首席經濟學家哈祖斯(Jan Hatzius)表示，就業報告低於預期，支持聯準會已經完成升息的論點。

他表示：「我認為它比預期的要弱得多。」 但是，「我不認為它的弱點非常令人擔憂。」