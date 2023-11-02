荷蘭企業看好越南晶片製造市場 轉向以減少仰賴中國

荷蘭首相呂特（左）周三和周四率商務代表團訪問越南。期間，荷蘭企業表達看好那裡的晶片製造市場。(歐新社)

路透報導，荷蘭高階官員周四表示，荷蘭半導體公司和供應商正計畫在越南 進行製造業投資 。

初期投資規模並不大，但這標示荷蘭開始轉向，減少仰賴以中國為出口中心。目前北京與西方國家之間的貿易關係日益緊張，限制荷蘭向中國銷售最先進晶片 。

荷蘭首相呂特周三和周四率商務代表團訪問越南。根據名單，這些代表來自近30家企業，其中十幾家是晶片公司或者是半導體公司的供應商，包括晶片設備製造商艾司摩爾的供應商，但艾司摩爾這次未派代表出席。

在訪問期間，荷蘭晶片設備製造商BE Semiconductor Industries（Besi）宣布，先期投資500萬美元在越南南部租廠已獲核准。該公司全球營運副總裁Henk Jan Poerink說，投資可望大增，並計畫未來四年內會自行在越南蓋廠。

Poerink還說，其他荷蘭公司也將效仿Besi，在越南建起一個半導體「生態系統」，代表團裡至少還有兩家公司打算投資。他沒有指明是哪兩家，但說這次沒派代表陪呂特訪越南的VDL Enabling Technologies也已經決定投資越南。

越南是英特爾最大晶片組裝廠所在地，也是南韓巨擘三星電子和樂金的主要製造中心。

Poerink表示，該公司的戰略是減少對中國的依賴，儘管在那裡的業務仍繼續成長。他計畫將一些業務從中國搬到越南，這與Besi的客戶做法一致。

其他官員提到荷蘭企業對越南感興趣也是類似原因，尤其是隨著貿易限制增加，艾司摩爾等公司不能再向中國出售最先進設備。