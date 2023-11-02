Fed年底可能升息 道指大漲565點

隨著美國公債殖利率下跌，投資人押注聯準會可能會在2023年升息，美股大漲。Getty Images

隨著美國公債殖利率 下跌，投資 人押注聯準會可能會在2023年升息，美股大漲。

道瓊工業指數上漲564.5點或1.7%收3萬3839.08點，創6月以來的最佳單日表現。史坦普500指數上漲79.92點或1.89%收4317.78點，創4月以來的最佳單日表現；這也是史指自2月以來首次連續上漲超過1%。那斯達克指數上漲232.72點或1.78%收1萬3294.19點，為7月以來的最佳表現。

史指和道指本周至今分別上漲4.8%和4.2%，預計將創下一年來最佳單周表現。

這次上漲是全面性的，史指所有11個類股均走升。能源和房地產領漲，均上漲3.1%。

債券殖利率下降，其中10年期公債殖利率下降約12個基點至4.668%。上個月指標殖利率一度突破5%。

早盤公布的數據顯示通膨放緩和勞動市場放緩，加強了投資人對聯準會可能升息的信心。美國勞工部表示，第3季勞動成本意外下降；每周申請失業救濟金人數上升至21.7萬人。

聯準會1日連續第二次維持利率不變，帶動道指上漲逾200點。史指和那指最終均上漲超過1%。

Verdence Capital Advisors投資主管霍尼曼(Megan Horneman)表示，「這是股市經歷了幾個月非常糟糕的情況後的反彈，固定收益出現了大規模拋售。聯準會會議已經過去了，現在可以期待一些經濟數據，看看這是否證實聯準會可以無限期地按兵不動。」

可以肯定的是，霍尼曼擔心投資人可能過於樂觀，因為主席鮑爾1日表示，他不排除12月會議升息的可能性，「我認為通膨仍然存在波動。」「我們擔心的是通貨膨脹極容易重新點燃。」

盤後公布報的科技巨擘蘋果上漲2.07%。該股今年以來上漲36.6%，但截至1日收盤，股價較7月高點下跌約11%。

Wolfe Research表示，小型半導體股票 正在進一步脫離大型半導體股票。

資深分析師金斯伯格在最新報告中寫道，半導體股票是整體市場的關鍵指標。他說，小型股半導體股已經顯示出崩盤的跡象。

他表示：「雖然現在顯然是大型半導體股才是真正的市場推動者，但小型股內部的崩盤也不容忽視。」「除非這種關係脫鉤，否則小型股的深度超賣狀況需要積極應對。如果不這樣做，只會給整體市場帶來額外的警告信號。」

本周至今，道指30家成分股中大多數股票都可望顯著上漲，推動該指數上漲超過4%。

高盛領漲其他29支股票，本周漲幅超過8%。Nike、Verizon和波音也是本周表現最好的個股，各自漲幅都超過7%。

道指中超過半數股票本周上漲超過4%，除2支外，所有股票均上漲至少1%。默克(Merck)股價略高於持平，而開拓重工(Caterpillar)則下跌0.4%。

今年以來，MoonLake Immuntherapeutics上漲329.1%，令人瞠目結舌，但Stifel分析師湯普森(Alex Thompson)表示，可能錯過機會的投資人不必絕望。

Stifel對該股給予買入評級，目標價為75元，代表該股有54%的上漲潛力。

能源類股上漲2.6%，油價上漲超過每桶2元，接近3元，打破連續3天的跌勢。

Targa Resources領漲，上漲7.25%。康菲石油公司(ConocoPhillips)和赫斯公司(Hess)緊隨其後，分別上漲4.59%和3.87%。

能源股本周至今漲幅接近3%。

Roku獲利後的飆升推動Ark Innovation ETF(ARKK)大幅上漲。

這支伍德(Cathie Wood)的旗艦基金將Roku視為其持有的5大股票之一，該基金收盤上漲8.41%。持股最多的Coinbase和特斯拉也上漲。

這是ARKK連續第4日上漲。今年至今已上漲25.67%。