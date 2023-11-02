2023科技股漲勢全靠AI推動？德銀：另有其他因素

德意志銀行分析師說，AI題材對2023年科技股漲勢的影響，其實被誇大了。路透

隨著聯準會（Fed）升息循環告終的希望增濃，美國股市重拾活力，若是蘋果公司2日盤後傳出財報利多，可能使大型科技股新一波漲勢如虎添翼。但一些市場觀察家擔心，2023年科技股漲勢主要由人工智慧（AI ）熱潮驅動，隨著AI熱度退潮，科技股也可能從雲端墜落。

MarketWatch報導指出，那可能是過慮了，因為根據德意志銀行分析師Galina Pozdnyakova和Luke Templeman的說法，AI題材對2023年科技股漲勢的影響，其實被誇大了。

這兩位德銀分析師說，一年前聊天機器人ChatGPT 推出後，的確捧紅了一些AI概念股，AI晶片製造商輝達（Nvidia）就是最明顯的實例，股價已飆升約140%，而那斯達克100指數也大漲約20%。

但兩位分析師指出，另有其他因素顯示，AI前景看好，並不是今年科技股大漲背後最主要的驅動力。

他們說：「今年科技股與大盤有點脫鉤，確有其事。至於AI是否在其中扮演要角，則比較不明朗。」

據他們分析，2023年迄今科技股走勢可分以下幾個階段：

--頭幾個月，科技股表現顯然超越大盤，反映兩大因素：承擔風險的氣氛，以及去年大跌後強彈。

--3月矽谷銀行（SVB）倒閉掀起一波銀行動盪後，科技股也大漲，主要受投資 遁入大型科技股規避風險驅動。

--5月下旬，輝達發布樂觀財測，觸動科技股另一波漲勢。

--夏季以來，左右科技股走勢的主要力量是「實質殖利率上揚」。這也使得TMT（科技、媒體、通訊）類股的走勢更趨一致。

德銀分析指出，之前ChatGPT推升半導體股，軟體股則遙遙落後；如今，同屬TMT的各產業表現似乎趨於同步，顯示生成式AI題材對股市的效應減弱，也反映投資人做選股抉擇時重新聚焦於非AI因素。

另一個凸顯AI對股市影響力式微的觀察點，是半導體股vs.軟體和服務公司，表現分歧。ChatGPT去年11月推出後，起初輝達率領半導體股一躍而起；接下來，市場隨半導體公司盈餘訊息震盪，期間被視為受ChatGPT威脅的軟體股遭遇賣壓。

近幾個月來，半導體股vs.軟體和服務公司的相對強弱表現已穩定下來，顯示AI驅動的新震撼已減少。再者，投資人調降預期，也造成半導體股承受壓力。

兩位德銀分析師還發現，AI討論熱度與股票報酬率之間，呈現負相關。他們採樣77支羅素300指數成分股，發現今年第1季以來的總報酬率，跟去年第4季至今年第1季的AI討論熱度之間，關聯性是負29%。

他們說：「部分因素是，較不賺錢的小型公司，比較聚焦於AI。換句話說，大企業的AI熱忱有黏性，不像投資人的態度比較挑三揀四。」

Pozdnyakova和Templeman預料，短期內，AI最大獲利機會，可能在未上市市場，下一批AI贏家有待創投業者慧眼識英雄。

他們的結論是：「除了一小撮個股，生成式AI熱潮產生的明顯贏家或輸家寥寥可數。目前，就連一些重量級非半導體業者，AI產品也還在發想中還沒譜呢。」