美債1日為何大漲？因葉倫+鮑爾聯手大釋「鴿」訊

財政部長葉倫（左）與聯準會主席鮑爾，是1日美國公債價格勁漲、殖利率陡降的兩大推手。（美聯社）

美國公債市場1日大漲，走勢相反的殖利率 則暴跌，基準的10年期美債殖利率到尾盤已陡降17個基點，亞洲盤跌勢加深。是什麼力量促成如此戲劇性的轉折？

彭博資訊報導，美債殖利率從高檔回落，是三大巨頭合力促成：財政部 長葉倫、聯準會（Fed）主席鮑爾 ，以及日本銀行（央行）總裁植田和男。

眾所周知，美國公債是地表上規模最龐大、流動性最高也最重要的證券。美債走勢受許多因素牽動，但除非有強大外力協助，否則也動不了。

這一回，有力量扭轉債市走向的三大機構中，有兩大機構在同一天出招了：Fed和財政部。前一天，第三個重量級機構--日銀--也做出重大宣布，並大舉干預國內債市，牽動世界各地的公債殖利率。

檢視彭博資訊的分時走勢圖可知，美國10年期公債殖利率1日原本高高盤旋在4.92%附近，但在美國財政部宣布下季再融資操作的長期公債發行規模為1,120億美元、低於華爾街預期後，就急轉直下，接連跌破4.9%和4.8%價位；緊接著，在Fed主席鮑爾貨幣決策會後記者會結束後，進一步趴倒在4.75%上下。

葉倫職掌的財政部放出三隻「鴿」

財政部1日的三個舉動被債市投資人解讀為「鴿派」。

一，財政部下周「僅」標售1,120億美元的較長期公債，低於華爾街預估的1,140億美元。

二，財政部計畫發行的2年期至7年期公債總額將與8月時宣布的數額相同，但表明10年期和30年期公債發行額增幅會比原先規畫減少--這被視為財政部不樂見長債殖利率持續勁升的跡象。

三，一反市場對明年2月和5月公債標售數額將提高的預期，財政部表示，這波新債標售到2月就可望完成。

鮑爾又說了什麼？

負責Fed利率決策的聯邦公開市場操作委員會（FOMC）1日結束兩天決策會議，如市場預期維持利率不變。但眼尖的市場觀察家發現，FOMC政策聲明提及「金融情勢收緊」將壓抑經濟。這句措詞只是微調，卻釋出巨大能量，被債市視為Fed認同「美債殖利率走高為Fed（引導經濟降溫）代勞」的論點，也因此Fed短期利率或許沒必要再升了。

接下來，鮑爾記者會登場，更讓市場確信結論顯然是「Fed這波升息已大功告成」，即使鮑爾不願明說。1月利率交換合約顯示，Fed這波升息循環的利率峰值在5.41%，相當於縱使進一步升息，也只升區區8個基點。

Wealth Enhancement集團投資組合經理人Ayako Yoshioka說，Fed認清金融情勢趨緊，這點實在太重要了，「這暗示Fed明白，此刻再把利率升得更高，可能就升過頭了。也明白他們仍需要時間，來評估一連串升息對整體經濟產生什麼影響」。

鮑爾這次有多「鴿」？他甚至坦承，FOMC成員正關注美債殖利率；不過，鮑爾也強調，金融情勢收緊需要再持續一陣子，但市場似乎對這句話置之不理。