晶片戰爭作者：中國封鎖台灣 全球經濟恐損失數兆美元

「晶片戰爭」作者克里斯．米勒。（本報資料照片）

「晶片 戰爭」（Chip War）作者、美國學者米勒（Chris Miller）在印度 參加論壇時指出，若中國決定封鎖台灣，全球經濟兩個季度內恐損失數以兆計美元。

米勒參加「印度斯坦時報領袖峰會」（Hindustan Times Leadership Summit）時，告訴印度斯坦時報總編蘇庫瑪（R Sukumar），中國與台灣衝突可能導致全球損失數以兆計美元，因為台灣是世界重要半導體產業的主要參與者。

此外，米勒還表示：「我認為，當前挑戰是，很難信心十足地預測政治走向，以及中國對台政策最終會走向何方。」

他提及：「由於這種不確定性，因此企業和國家正試圖重新評估其供應鏈 對中國和台灣的依賴程度，而且企業發現很難完全確保，自己能免於中國與台灣風險影響，但他們必須這樣做，因為成本高昂。」

米勒指出，如果中國決定封鎖台灣，世界經濟在兩個季度內將損失數以兆計美元。

他還說：「如果中國封鎖台灣，或以其他方式擾亂半導體出貨，最適當的損失估計是，僅在前幾個季度，全球經濟就會蒙受數以兆計美元損失，因此這對政府來說，或對企業而言，都是一個無法忽視的挑戰，即使這是一個非常難以解決的問題。」