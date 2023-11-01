Fed利率再度維持不變 道指漲221點

（路透）

在聯準會 連續第二次維持利率不變後，投資人認為聯準會將在今年底前維持利率不變，美股上漲，從過去三個月的慘淡表現中反彈。

道瓊工業指數上漲221.71點或0.67%至3萬3274.58點。史坦普500指數上漲44.06點或1.05%至4237.86點，短暫站上200日移動平均線。那斯達克指數上漲210.23點或1.64%至1萬3061.47點。

資訊科技股表現優於大盤，上漲約2%。半導體公司Advanced Micro Devices和Micron Technology分別上漲9.69%和3.78%。Nvidia上漲3.79%。

一如市場普遍預期，聯準會將利率維持在5.25-5.5%範圍不變，還表示「第3季度經濟活動強勁成長」。在稍早的演講中，它指出經濟正在以「穩健的速度」成長。

Global X投資組合策略師丹提斯(Damanick Dantes)表示：「由於近期殖利率 上升，聯準會在12月升息 的可能性較小，有可能稍後再升息以繼續降低通膨。」「自9月FOMC會議以來的緊俏金融狀態部分實現了聯準會的目標。」

不過，聯準會主席鮑爾在記者會上不排除下個月升息的可能性，他表示，兩次會議暫停後很難升息的想法是錯誤的。

在公布利率決定和國債發行計畫後，債券殖利率下滑，提振股市。10年期公債殖利率在10月突破5%令市場感到恐慌後，1日跌破4.8%水平。同時，2年期公債殖利率跌至5%以下。

早盤由於人們對美國政府債務負擔不斷上升的擔憂日益加劇，財政部詳細介紹了未來債券發行規模。下周將拍賣1120億元的債券，基本上符合華爾街的預期。

投資人也消化了其他顯示經濟和勞動市場降溫跡象的經濟數據。ISM製造業指數顯示10月製造業活動萎縮幅度超出預期。

華爾街剛度過慘淡的10月，部分原因是對殖利率快速上升的擔憂。道指和史指當月分別下跌1.4%和2.2%，這是這兩個指數自2020年3月以來首次連續3個月下跌。特別值得注意的是，史指暫時跌入修正區域。那指10月下跌2.8%，也是連續第3個月下跌。

由於投資人擔心聯準會將在更長時間內維持較高利率，10年期美國公債殖利率上月觸及16年新高。

繼聯準會11月會議之後，在12月13日下次會議上升息一碼的可能性有所縮小。

根據CME FedWatch工具，12月升息的隱含機率降至17.1%，低於31日的28.8%和一周前的29.3%。

總部位於波士頓的Bolvin Wealth Management Group總裁博爾文(Gina Bolvin)表示，聯準會對經濟的評估可能會在短期內對波動性更大的資產造成壓力，「聯準會承認『金融狀況已經收緊』可能會阻止風險資產在短期內反彈。」「到目前為止，聯邦基金利率的變化沒有使固定收益和股市保持不變。聯準會的工作可能已經完成了。」

聯準會將利率維持在當前水準後，主席鮑爾表示，抑制通膨可能需要經濟成長和勞動市場放緩。聯邦公開市場委員會(FOMC)聲明指出：「家庭和企業的金融和信貸狀況收緊可能會影響經濟活動、就業和通膨。」

資訊科技和通訊類股分別以1.8%和1.6%的漲幅引領市場上漲。

史指中的材料股表現異常，隨著投資人以及聯準會主席鮑爾的評論而下跌，也是史指11個類股中唯一下跌，收跌0.2%。

杜邦德內穆爾(DuPont de Nemours)領跌該類股，跌幅8.18%。該化學公司第3季營收未達到FactSet調查分析師的預期，並對本季數據提供了疲軟的財測。

FMC和Albemarle也對該行業造成壓力，跌幅分別為6%和3.01%。

另一方面，Martin Marietta和Vulcan Materials是少數逆勢上漲的材料個股。Martin上漲7.39%，Vulcan上漲3.74%。