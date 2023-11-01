我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed利率再度維持不變 道指漲221點

紐約州眾議員鄭永佳：高標定義「政治難民」防濫用

Toyota上季獲利倍翻成長 調高全年獲利預測50%

編譯黃淑玲／綜合外電
豐田汽車（Toyota）的FT-3e電動SUV概念車。 路透
豐田汽車（Toyota）的FT-3e電動SUV概念車。 路透

受惠於日圓貶值、需求強健、零組件供給鏈改善，日本豐田汽車（Toyota）上季營業利益刷新紀錄，過去半年的全球汽車銷量創新高，更大幅提高到明年3月止的全年營利益預測50%，並宣布買回庫藏股，激勵股價1日大漲4.7%。

豐田在止於9月的年度第2季（上季）營業利益比去年同期暴增155.6%至1.44兆日圓（95.2億美元），淨利年比躍增41.5%至1.28兆日圓，淨銷售年增24%至11.43兆日圓，全都優於分析師預期。

豐田4~9月的上半年度在全球共賣出560萬輛汽車，為歷來最高，且全球各地的銷售都增加，繼續朝全年銷量1,140萬輛的目標邁進，保持全球第一大汽車廠地位。彭博資訊指出，儘管美國的特斯拉、中國的比亞迪引領汽車電動化，全球對豐田燃油車與油電混合車的需求依然熱絡。

這家日本車廠也上調全年營業利益預測50%至14.5兆日圓，全年淨利預估也上修53%至前所未見的3.95兆日圓，淨銷售預期也調高13%至43兆日圓。豐田現在假設的日圓匯率為141日圓，而非原先的125日圓。

上半年度日圓貶值帶給豐田營利2,600億美元的效益，全年對營業利益的效益估達1.18兆日圓目標。豐田也表示，將買回上看0.44%的自家股票，規模1,000億日圓（6.6億美元）。

日本CLSA證券分析師李契說：「豐田財報非常好，遠優於我們的預期。」他認為豐田在已開發國家市場，如日本、美國、歐洲都將會有良好表現。

不過，豐田大幅調降今年度的電動車銷售目標39%至12.3萬輛。該公司上半年度共賣出5萬8,984輛電動車，主要在日本以外地區。

豐田10月31日宣布，將加碼投資80億美元於北卡羅來納州建設中的車用電池工廠，投資額增加超過一倍，使得該電池廠在2030年以前的總投資額達到約139億美元，共創造超過5,000個就業機會，成為美國通過通膨削減法後，外國車廠的最大筆電池廠投資。

這座工廠預計將包含14條組裝產線，生產油電混合車、插電式油電混合車以及純電動車的電池，預定2025年開始生產電池，顯示豐田看好美國的油電混合車和電動車需求將成長。

豐田 日本 投資

上一則

電動車股重摔 外媒：問題不在需求 這件事才是絆腳石

下一則

Fed利率再度維持不變 道指漲221點

延伸閱讀

電動車股重摔 外媒：問題不在需求 這件事才是絆腳石

電動車股重摔 外媒：問題不在需求 這件事才是絆腳石
家庭休旅車性價大比拚 本田Pilot對決豐田Grand Highlande

家庭休旅車性價大比拚 本田Pilot對決豐田Grand Highlande
稱「喜歡水庫」卻面無表情…日本計程車司機機警反應 救回女乘客一命

稱「喜歡水庫」卻面無表情…日本計程車司機機警反應 救回女乘客一命
美台高科技論壇 分析電動車產業

美台高科技論壇 分析電動車產業

熱門新聞

Image by dietcheese from Pixabay

在葡萄牙退休 花少錢過悠閒生活

2023-10-30 02:00
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
傳奇投資人葛洛斯，昔日有「債券天王」之稱。(路透)

如何在債市逆轉勝？老債王葛洛斯締造傳奇

2023-10-25 11:56
分析師說，隨著殖利率扶搖直上，美債正要揮別走勢低迷的「失落十年」。（路透）

美債正擺脫「失落的十年」 策略師：10年期美債買在5%穩賺

2023-10-26 08:10
房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴

康乃爾大學21歲華裔生揚言傷害猶太人 被依刑事罪起訴
戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生

戀愛一頭熱血型+星座男？O型牡羊只看臉、「這組合」專追朋友追的女生
華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張

華女遇搶不放手 慘遭汽車拖行 劫匪穿紅衣作案囂張
2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國

2023全世界最富裕20國排行出爐 美沒排進前5 第1是這國