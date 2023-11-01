電動車股重摔 外媒：問題不在需求 這件事才是絆腳石

外媒認為，電動車問題不在買氣，而是售價過高，讓一般買家無力負擔。美聯社

電動車 需求出現降溫跡象，特斯拉 第3季財報遜於預期，股價應聲重挫，上個月的單月跌幅高達23%。外媒指出，電動車的問題不在買氣，而是售價過高，讓一般買家無力負擔。

Business Insider報導，多家車廠改變電動車策略，福特暫緩120億美元的電動車投資項目。通用汽車喊停在2024年中生產40萬輛電動車的目標，而且改裝來生產電動卡車的工廠，也延後揭幕。兩家車廠均表示，電動車的需求成長低於預期，為此做出回應。

訪調顯示，很多民眾對電動車有興趣，但5萬美元的平均售價讓他們望之卻步。願意多花錢參與電動車革命的早期接納者枯竭之際，可以負擔的價格變得益發重要。

Guidehouse Insights電動車業分析師奧斯汀表示，電動車市的普及曲線，來到介於狂熱的早期採納者與主流客群間的低點。他說：「這是產品真正起飛前的（客層）缺口，快要沒有人想花超過6萬美元買車，或願意想盡辦法購買」。

經銷商也說，電動車買家客層出現變化，從電動車的死忠鐵粉，變成會在電動車、油電混合車、汽油車中挑選的一般消費者。許多一般民眾無法說服自己花更多錢買純電動車。

儘管特斯拉去年大舉降價，有助壓低電動車售價，但凱利藍皮書（Kelley Blue Book）數據顯示，電動車今年9月均價為50,683美元，超過多數消費者的負擔範圍。

汽車大廠的電動車，往往不像汽油車一樣平價。具選配的福特電動野馬Mach-E休旅 車，至少要價5萬美元， 電池容量較大的F-150電動皮卡更要7萬美元。豐田bZ4X休旅車售價4.2萬美元，比該公司的RAV4貴上1.4萬美元。