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美企10月增聘人數不如預期 薪資增幅進一步放緩

編譯洪啟原／綜合外電
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國10月民間企業增聘員工人數不如預期，顯示對勞工的需求開始減弱。美聯社
有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國10月民間企業增聘員工人數不如預期，顯示對勞工的需求開始減弱。美聯社

有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國10月民間企業增聘員工人數不如預期，顯示企業對勞工的需求開始減弱。

ADP研究所1日公布「ADP全國聘僱」報告，顯示美國企業10月增聘11.3萬人，低於彭博訪調經濟學家預測的15萬人。9月的新增聘僱人數為兩年來最低。

美國企業不分行業或規模，上個月普遍仍在增聘員工，教育、醫療服務、貿易及運輸業增聘最多人手。幫助推動疫後復甦的休閒和旅宿業，新增就業人數反而降至去年初以來最少。

專業和商業服務領域的公司都在裁員。美國除了中西部，其他地區的就業人數都有增加。

與一個月前相比，10月的報告顯示勞動市場開始更明顯降溫。儘管美國當前失業率仍低、薪資穩步上揚，但隨著勞動市場從疫情高峰邁向正常化，雇主正日益縮減招聘規模。

ADP數據並顯示，薪資增幅也進一步放緩，待在原職的勞工，10月薪資年比漲幅中位數為5.7%，至於換工作的勞工，薪資年比增幅中位數為8.4%，均寫下2021年來最小增速。

ADP首席經濟學家李察森說：「上月沒有單一產業主導人力招聘，疫後大幅加薪的情況似乎已經過去。總之，上月數據描繪出一幅還不錯的就業景象。勞動市場雖放緩，但仍足以支撐強勁的消費支出。」

聯準會（Fed）官員正緊盯勞工薪資，因為薪資水準常亦步亦趨跟隨通膨變化。市場幾乎認定，Fed在數據出爐後幾個小時後，將宣布維持基準利率不變，但通膨壓力再度加速，可能使Fed傾向在未來數月恢復升息。

就業 勞工 疫情

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