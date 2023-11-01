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美經濟成長雖強勁 Fed利率料再度按兵不動

中央社華盛頓1日綜合外電報導
Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。路透
Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。路透

外界普遍預期聯邦準備理事會（Fed）今天將決議維持基準利率在22年高點不變，俾以在對抗通貨膨脹的同時，又不致對美國經濟造成傷害。

法新社報導，Fed去年迅速升息，將基準利率調高至5.25%至5.50%之間，希望讓通膨率重返長期目標2%。

高盛（Goldman Sachs）首席美國經濟學家梅里克（David Mericle）最近在給投資人的報告中寫道：「Fed官員似已暗示他們將不會升息。」

梅里克還說：「我們認為他們近來的評論暗示多數官員傾向不會再度升息，這點符合我們的預測。」

美國銀行（Bank of America）和德意志銀行（Deutsche Bank）等銀行的分析師雖認為11月極有可能暫停升息，但對Fed是否已完成升息循環則沒那麼肯定。

美國通膨自去年6月攀抵7%以上的歷史高峰迄今，Fed青睞的通膨指標已滑降逾5成，但通膨率仍盤旋在3%以上。

包括Fed本身的分析師在內，原本預估快速升息腳步下，美國經濟今年恐陷入衰退。

然而，美國經濟成長仍意外強勁，鞏固外界對於經濟軟著陸的看法，預期Fed順利平抑通膨而未造成經濟衰退。

Fed的任務之一是提高就業率。儘管失業率仍接近歷史低點，美國勞動市場今年浮現若干疲軟跡象。

美國近來雖公布一連串強勁的經濟數據，但長期公債殖利率飆升，讓Fed的利率決策沒那麼棘手。

KPMG首席經濟學家史萬克（Diane Swonk）最近在致客戶報告中指出，Fed的短期利率主要影響銀行提供的借貸成本。美債殖利率則是「影響層面廣泛，從抵押利率到公司債和市政債殖利率都受到影響」。

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）本月稍早表示，目前的政策立場是「限制性」（restrictive），意味著「貨幣政策對經濟活動和通膨造成下行壓力」。

費城聯邦準備銀行總裁哈克（Patrick Harker）表示，他相信Fed目前處於「我們可以維持利率不變的時間點」。

「我認為現在無為等於有為。」

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