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財政部宣布下周標售長債金額低於預期 激勵美債大漲

編譯湯淑君／綜合外電
財政部長葉倫。(美聯社)
財政部長葉倫。(美聯社)

財政部1日宣布，下季再融資操作的長期公債發行規模總計1,120億美元，比8月宣布的1,030億美元增加90億美元，但低於華爾街預估的1,140億美元。消息傳出激勵美國公債價格大漲、走勢反向的殖利率進一步滑落，長債價格漲勢尤猛。

彭博資訊報導，美國公債殖利率1日早盤全面下滑，10年期公債殖利率滑落6個基點至4.87%。史坦普500期指從低點翻升。美元走勢搖搖欲墜。油價漲上每桶83美元，反映市場焦點再度回到以哈戰況。

財政部說，下周將在每季再融資操作中，標售1,120億美元的較長期債券，包含3年期、10年期和30年期美國公債。

多家大型交易商先前預測，這回標售總額可能達到1,140億美元，那將與近來長債標售步調一致。

長債標售規模低於預期，分析師怎麼看？

BMO資本市場美國利率策略師傑佛瑞說：「總的來說，我們對最新資訊的解讀是，曲線長端重新引進期限溢價（term premium），已足以讓財政部長葉倫暫停長債發行過度激增的腳步。儘管財政部表示，擴大標售仍會再持續一季，我們揣測，未來的可能性是偏向較循序漸進式的做法。」

另外，Boock Report主筆布克瓦指出，美國公債殖利率的反應是降下來，因為這一季再融資發債金額比預期減少20億美元，儘管比前一季擴增了90億美元。

殖利率 財政部 融資

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