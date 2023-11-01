從英特爾到三星主管都認同 晶片業正在觸底 容許樂觀

從英特爾到三星等半導體業者的主管都認同，晶片產業景氣正在觸底。(歐新社)

根據產業主管的說法，全球半導體產業的景氣正在觸底，因為一些科技領域的回溫和美國政府支出數百億美元擴大本土晶片 生產，讓產業正重拾健康。

華爾街日報報導，英特爾、台積電和三星 電子的主管們近幾周來表達信心，認為晶片產業最糟糕時期已過。例如全球記憶體晶片龍頭三星雖公布上季淨利年減38%，但表示客戶恢復正常庫存，先前的減產已經緩解供應過剩情況。三星說，AI 相關需求成長與新的PC、智慧手機搭載更多記憶體，是容許樂觀的理由，「當前的復甦將在明年延續」。

半導體市場萌生的復甦顯示出全球經濟在飽受通膨、俄烏與以哈戰爭衝擊下仍具一定韌性。晶片是從PC、手機、資料中心到汽車等各種產品領域的景氣晴雨表。

更穩健的產業前景也讓美國政府鬆口氣。美國正支出約530億美元促進半導體生產，歐洲、日本與南韓也資助本國的晶片產業，或提供監管上的支持。這些投資的前提是，半導體是長期成長的產業。

晶片產業顧問業者International Business Strategies指出，今年全球半導體營收將減少約12%，但明年將反彈回升超過11%，達到約5,500億美元。

半導體產業景氣向來頻繁興衰，此一回升將是最新的變化。在新冠疫情首年，電腦、手機、電玩和資料伺服器的需求大爆發，造成了晶片短缺、半導體業者利潤猛增；接著高通膨和俄烏戰爭，使半導體景氣在2022年初丕變，消費者和企業科技部門削減支出，許多電子產品製造商庫存過剩。這使得半導體公司減產、延後投資、凍結人事。三星的營業利益今年下滑至2009年來最低水準。

從疫情爆發迄今近四年後，開始出現正常化的跡象，儘管產業主管們警告說，復甦情況可能不會像去年低迷時期那樣快。

英特爾上周公布PC晶片部門業績優於預期，激勵隔日股價大漲近10%。英特爾執行長基辛格說，該公司有關今年2.7億台PC的預期邁向正軌，「在進入最後一季時見到非常穩健的情勢」。根據IDC數據，第3季PC需求年減7.6%，但減幅放緩，是市場度過最糟時期的跡象。

在記憶體晶片方面，SK海力士表示DRAM需求回升，且DRAM事業上季已由虧轉盈。

但少有主管認為產業迅速回到2020年的狂熱時期，因為智慧手機需求仍疲，全球地緣政治緊張局勢未減。此外，電動車銷售攀升速度也不如原先預測，安森美（ON Semi）本周指出有跡象顯示電動車需求疲軟，股價重挫近22%。超微（AＭＤ）本季財測黯淡，理由是用於電玩的晶片等領域疲軟。

目前，用於企業伺服器和AI運算的晶片需求顯然正在提升。AI預料將繼續帶動由輝達、超微生產的繪圖晶片（GPU）需求成長，專用於支持這類AI晶片的高階記憶體晶片也將受惠。