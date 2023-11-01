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從英特爾到三星主管都認同 晶片業正在觸底 容許樂觀

編譯葉亭均／綜合外電
從英特爾到三星等半導體業者的主管都認同，晶片產業景氣正在觸底。(歐新社)
從英特爾到三星等半導體業者的主管都認同，晶片產業景氣正在觸底。(歐新社)

根據產業主管的說法，全球半導體產業的景氣正在觸底，因為一些科技領域的回溫和美國政府支出數百億美元擴大本土晶片生產，讓產業正重拾健康。

華爾街日報報導，英特爾、台積電和三星電子的主管們近幾周來表達信心，認為晶片產業最糟糕時期已過。例如全球記憶體晶片龍頭三星雖公布上季淨利年減38%，但表示客戶恢復正常庫存，先前的減產已經緩解供應過剩情況。三星說，AI相關需求成長與新的PC、智慧手機搭載更多記憶體，是容許樂觀的理由，「當前的復甦將在明年延續」。

半導體市場萌生的復甦顯示出全球經濟在飽受通膨、俄烏與以哈戰爭衝擊下仍具一定韌性。晶片是從PC、手機、資料中心到汽車等各種產品領域的景氣晴雨表。

更穩健的產業前景也讓美國政府鬆口氣。美國正支出約530億美元促進半導體生產，歐洲、日本與南韓也資助本國的晶片產業，或提供監管上的支持。這些投資的前提是，半導體是長期成長的產業。

晶片產業顧問業者International Business Strategies指出，今年全球半導體營收將減少約12%，但明年將反彈回升超過11%，達到約5,500億美元。

半導體產業景氣向來頻繁興衰，此一回升將是最新的變化。在新冠疫情首年，電腦、手機、電玩和資料伺服器的需求大爆發，造成了晶片短缺、半導體業者利潤猛增；接著高通膨和俄烏戰爭，使半導體景氣在2022年初丕變，消費者和企業科技部門削減支出，許多電子產品製造商庫存過剩。這使得半導體公司減產、延後投資、凍結人事。三星的營業利益今年下滑至2009年來最低水準。

從疫情爆發迄今近四年後，開始出現正常化的跡象，儘管產業主管們警告說，復甦情況可能不會像去年低迷時期那樣快。

英特爾上周公布PC晶片部門業績優於預期，激勵隔日股價大漲近10%。英特爾執行長基辛格說，該公司有關今年2.7億台PC的預期邁向正軌，「在進入最後一季時見到非常穩健的情勢」。根據IDC數據，第3季PC需求年減7.6%，但減幅放緩，是市場度過最糟時期的跡象。

在記憶體晶片方面，SK海力士表示DRAM需求回升，且DRAM事業上季已由虧轉盈。

但少有主管認為產業迅速回到2020年的狂熱時期，因為智慧手機需求仍疲，全球地緣政治緊張局勢未減。此外，電動車銷售攀升速度也不如原先預測，安森美（ON Semi）本周指出有跡象顯示電動車需求疲軟，股價重挫近22%。超微（AＭＤ）本季財測黯淡，理由是用於電玩的晶片等領域疲軟。

目前，用於企業伺服器和AI運算的晶片需求顯然正在提升。AI預料將繼續帶動由輝達、超微生產的繪圖晶片（GPU）需求成長，專用於支持這類AI晶片的高階記憶體晶片也將受惠。

晶片 三星 AI

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