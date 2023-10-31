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巴拿馬運河乾旱 再減少每日通行船隻量 明年2月只剩18艘

編譯葉亭均／綜合外電
一艘拖船拖著貨櫃輪通行巴拿馬運河。(路透)
一艘拖船拖著貨櫃輪通行巴拿馬運河。(路透)

巴拿馬運河管理局（ACP）表示，由於嚴重乾旱，未來幾個月將進一步減少可通行運河的船舶數量。

巴拿馬運河管理局周二表示，從11月3日起，可預訂的每日通行船舶數量將減少至25艘，接著將逐步減少，從明年2月1日起將減少至每日18艘。今年來，運河當局已將每日可通行船舶數從平均每天36艘減少至31艘。

全世界逾3%的世界貿易途經這條近110年歷史的運河，然而這條仰賴淡水運作閘道的運河正經歷有紀錄以來最嚴重乾旱。當局表示，當地在10月經歷了1950年以來最乾天候，部分可歸咎於聖嬰現象，該現象使太平洋變暖，影響世界各地的氣溫與降雨量。為運河供水的水庫也為巴拿馬約半數人口供應飲用水。

巴拿馬運河管理局周二在聲明中表示：「運河和本國面臨旱季即將來臨的挑戰，現在儲水是最低的。巴拿馬運河敦促客戶及早預定以便按計畫通行。」

儘管這條運河以往也曾歷經乾旱時期，但在巴拿馬5月至12月的雨季之間實施船舶限制措施是很異常的。近幾個月來，巴拿馬運河已實施各種通行限制措施來保留稀缺的水資源，包括要求船舶降低吃水量與實施每日通行授權。

現有的限制措施已經導致船舶運行延宕，數十艘船等著通過運河。

美國能源資訊局（EIA）一份分析報告強調，這條運河的延誤「已透過減少全球可得船舶數來推高各地的船運費率。」

EIA也說，一些天然氣的運輸在巴拿馬延誤的情況達到歷史高點，使得從美國輸出液化天然氣（LNG）的成本提高。

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