我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉家昌再轟甄珍幫兒在北京召妓、醉毆公安局長

比特幣滿15歲了 漲幅是驚掉下巴的3400萬倍

聯準會即將發布利率決策 鮑爾可能避免表現得太「鷹」

編譯季晶晶／綜合外電
美國聯準會主席鮑爾周三在利率會議的記者會，很可能避免表現太過鷹派。（路透）
美國聯準會主席鮑爾周三在利率會議的記者會，很可能避免表現太過鷹派。（路透）

聯準會周三結束利率決策會議後，很可能不會採取任何行動，這正是市場希望的狀況。利率會留在22年高點，但聯準會為必要時再次升息以便對抗通膨留下餘地。

最近的數據為聯準會官員決定下一步行動贏得更多時間。通膨雖然降溫但仍舊太高，而僅管利率升至本世紀初以來最高，經濟還在穩健成長。

投資人關注焦點會是聯準會主席鮑爾和其他FOMC成員所釋出、有關於他們對利率未來走向看法的訊號。

Wilshire首席投資策略師Josh Emanuel認為「聯準會此時此刻不可能做任何事。這次會議沒道理這樣做。但傳遞的訊息為何？感覺鮑爾會非常謹慎小心，避免表現太過鷹派」。

聯準會將在台灣時間周四凌晨2時發布政策聲明，半小時後，鮑爾將於2時30分回覆記者提問。

根據華爾街日報，外界會想知道，聯準會官員想看到什麼。鮑爾可能說，希望看到通膨持續放緩，以及經濟活動和就業降溫的跡象。另一個問題可能是什麼能讓官員斷定他們的動向正確或錯誤，前者將使他們在往後的會議維持利率不變，後者會導致他們再次升息。

周三也將公布的重要訊息包括：美國財政部會提供有關近期融資需求的訊息，這對密切關注政府如何管理33.7兆美元債務的投資人而言可能很關鍵；勞工部將公布9月職缺，以及ADP估計的私人企業勞工薪資增幅。再過兩天，勞工部的10月非農就業報告也將出爐。

聯準會 利率 勞工部

上一則

零售業頻抱怨盜竊損害獲利，但水可能很深....

下一則

巴拿馬運河乾旱 再減少每日通行船隻量 明年2月只剩18艘

延伸閱讀

美債要漲了？富豪投資人：已買入大量2年期美債多頭頭寸

美債要漲了？富豪投資人：已買入大量2年期美債多頭頭寸
美債殖利率本周繼續升？市場緊盯這件比Fed更重要的事

美債殖利率本周繼續升？市場緊盯這件比Fed更重要的事
伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源
鮑爾暗示下月暫停升息

鮑爾暗示下月暫停升息

熱門新聞

房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
Image by dietcheese from Pixabay

在葡萄牙退休 花少錢過悠閒生活

2023-10-30 02:00
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
傳奇投資人葛洛斯，昔日有「債券天王」之稱。(路透)

如何在債市逆轉勝？老債王葛洛斯締造傳奇

2023-10-25 11:56
「股神」巴菲特（見圖）雖多次警告一般投資人切勿擇時入市，但也建議他們定期在市場投入一小筆錢。美聯社

巴菲特提倡定期小額投資 富爸爸作者附議：資產要長期累積

2023-10-24 15:25

超人氣

更多 >
恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居

恐怖…木地板噪音起爭執 紐約公寓住戶槍決鄰居
華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」

華人大媽公園抓野鵝燉湯 被抓還問「我有錯？」
研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍

研究：這種肉每周吃2份 糖尿病風險可能增一倍
茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全

茶或咖啡？搭機口渴時 還是選這個飲料最安全
滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈

滋潤勤儉生活 4個值得花錢的小奢侈