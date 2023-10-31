聯準會即將發布利率決策 鮑爾可能避免表現得太「鷹」

美國聯準會主席鮑爾周三在利率會議的記者會，很可能避免表現太過鷹派。（路透）

聯準會 周三結束利率 決策會議後，很可能不會採取任何行動，這正是市場希望的狀況。利率會留在22年高點，但聯準會為必要時再次升息以便對抗通膨留下餘地。

最近的數據為聯準會官員決定下一步行動贏得更多時間。通膨雖然降溫但仍舊太高，而僅管利率升至本世紀初以來最高，經濟還在穩健成長。

投資人關注焦點會是聯準會主席鮑爾和其他FOMC成員所釋出、有關於他們對利率未來走向看法的訊號。

Wilshire首席投資策略師Josh Emanuel認為「聯準會此時此刻不可能做任何事。這次會議沒道理這樣做。但傳遞的訊息為何？感覺鮑爾會非常謹慎小心，避免表現太過鷹派」。

聯準會將在台灣時間周四凌晨2時發布政策聲明，半小時後，鮑爾將於2時30分回覆記者提問。

根據華爾街日報，外界會想知道，聯準會官員想看到什麼。鮑爾可能說，希望看到通膨持續放緩，以及經濟活動和就業降溫的跡象。另一個問題可能是什麼能讓官員斷定他們的動向正確或錯誤，前者將使他們在往後的會議維持利率不變，後者會導致他們再次升息。

周三也將公布的重要訊息包括：美國財政部會提供有關近期融資需求的訊息，這對密切關注政府如何管理33.7兆美元債務的投資人而言可能很關鍵；勞工部 將公布9月職缺，以及ADP估計的私人企業勞工薪資增幅。再過兩天，勞工部的10月非農就業報告也將出爐。