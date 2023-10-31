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摩根資管首席全球策略師：考慮價值股、低配超大型股

編譯季晶晶／綜合外電
摩根資管首席全球策略師David Kelly建議考慮買進價值股、低配超大型股。(美聯社)
摩根資管首席全球策略師David Kelly建議考慮買進價值股、低配超大型股。(美聯社)

美國股市的最新一輪跌勢加上財報季迄今為止的穩健表現，使史坦普500指數成分股公司的估值進一步接近歷史平均水準。摩根資產管理公司的首席全球市場策略師David Kelly表示，此一疊加影響為投資人提供了一個考慮價值股的契機，但他對大型科技股仍然抱持謹慎觀點，因為這些公司的本益比遠高於歷史水準。

標普500指數已從7月峰值下跌10%，成分股公司料將公布第3季利潤增長2.1%。這使得該指數的本益比接近20，而長期均值是逾16。剔除最大的10家公司（主要是大型科技股）之後的本益比為15.6。這10支權重股的本益比合計為26，較其長期均值高約131%。

雖然Kelly建議考慮價值股， 這類股票就基本面來說相對便宜，但考慮到利率上升和地緣政治動盪帶來的不利因素，此事並非全然十拿九穩，「美股的機會看起來比相當長一段時間都要好，但你要有入場的膽量。」

美國公債殖利率上升削弱了對風險資產的需求。截至6月，標普成份股公司的利潤已連續兩季下滑。Kelly表示，雖然大公司的估值倍數一直較高，但與市場其他公司之間的差距已經拉大太多。

他說：「我寧願低配超大型股、高配價值股，並等待通膨下降。」他較看好能源股和金融股。

摩根大通預計通膨率將到2024年第4季降到2%。Kelly表示，如果這不顯著損害經濟，那麼一些估值最低類股的表現可能改善。

在小型股方面，Kelly表示「仍然緊張」，因為羅素2000指數的成分股公司幾近一半「實際上沒有盈利」。該指數目前接近2020年10月以來的最低水準，較長期200日移動均線低10%。羅素2000指數有75%的成分股已落入熊市。

在經濟衰退威脅逐漸逼近的情況下，現在入手小型股還為時過早，他說：「我寧願在看到一定程度的經濟擾動之後才入場。」

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