美債要漲了？富豪投資人：已買入大量2年期美債多頭頭寸

億萬富豪投資人朱肯米勒聲稱他已買入大量兩年期美債多頭頭寸。(路透)

億萬富豪投資 人朱肯米勒（Stanley Druckenmiller）表示，隨著對經濟的擔憂加劇，他已經買入「大量」兩年期美國公債的多頭頭寸。

Duquesne Family Office創辦人朱肯米勒上周在一場會議上接受避險基金經理人瓊斯（Paul Tudor Jones）提問表示，他最近幾周「開始變得非常緊張。所以買進了大量」短期債券 的槓桿頭寸。

朱肯米勒近來加入了包括Pershing Square Capital Management創辦人艾克曼（Bill Ackman）和昔日「債券天王」葛洛斯（Bill Gross）在內一連串知名投資人的行列，就美國經濟示警。艾克曼本月表示，他回補了30年期美國公債的空頭倉位，因為「世界上風險太大了。」

與艾克曼不同的是，朱肯米勒說他仍維持對較長期債券的空頭押注，因為擔心美國政府債券發行量大增。不過，他在紐約Robin Hood Foundation的一場活動上表示，隨著買入兩年期美債多頭頭寸，整體而言這是他2020年以來首次做多固定收益產品。這段問答影片本周發布於社群媒體。

為索羅斯管理資金十多年的朱肯米勒一段時間以來一直預測美國經濟將硬著陸。他曾表示企業利潤可能下降20%至30%，且商用不動產的價值也將大幅下跌。

朱肯米勒回答瓊斯提問時表示，他觀察到一些軼事證據表明隨著疫情相關刺激措施「迅速減少」，「形勢正趨於疲軟」。他補充說，從歷史角度看，利率、油價和美元的同時上升對經濟不利。

押注曲線趨陡

朱肯米勒同時持有債券多頭和空頭頭寸，這意味他預計殖利率 曲線會趨陡——這通常發生在聯準會降息的時候。兩年期美國公債殖利率本月躍升至近5.3%，為十多年來最高，因為投資者消化了聯準會主席鮑爾關於利率將在更長期內居於高位的承諾。

他說：「鮑爾說得好聽，但讓我們看看如果失業率達4.5%並繼續上升，他會怎麼說。」9月失業率是3.8%。

朱肯米勒表示，如果他對經濟的看法正確，那麼兩年期公債殖利率可能跌至3%，而10年期和30年期公債殖利率將保持在目前約5%的水準。

他說：「我相信殖利率曲線將正常化，預計這會是持續一段時間的交易。」

朱肯米勒表示，他對經濟衰退的預測尚未發生，因為許多企業和家庭在前幾年鎖定了較低的借貸成本，進而免受利率上升影響。但他表示，隨著他們在未來兩年轉向再融資，「你必須對一些變化持開放態度」。

批評美財政部

朱肯米勒抨擊美國財長葉倫沒有利用疫情期間的近零利率發行更多長債，稱之為財政部的「史上最大失誤」。

他說：「當利率幾近於零時，美國所有平民百姓都為自己的抵押貸款進行了再融資，不幸的是有個實體沒有這樣做——那就是美國財政部。」

朱肯米勒重申他對政府債負日益加劇的擔憂。他表示，如果利率保持不變，到2043年政府的利息支出將達到GDP的7%，相當於目前年度可自由支配支出的144%。