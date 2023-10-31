巴菲特再減持比亞迪套現約2570萬美元 持股降至7.98%

「股神」巴菲特（見圖）再減持比亞迪套現港幣2.01億元（約2570萬美元），持股降至7.98%。（美聯社）

股神巴菲特 （Warren Buffert）旗下波克夏 公司（Berkshire Hathaway）再減持比亞迪H股。港交所31日最新披露，巴菲特旗下巴郡25日減持82.05萬比亞迪H股，平均價港幣245.86元（約31.42美元），套現港幣2.01億元（約2570萬美元），持股量由8.05%，降至7.98%，也就是8761.31萬股。

經濟通通訊社報導，這是港交所第13次披露巴菲特減持比亞迪H股。由於波克夏減持後，持股佔比跨越整數1個百分點（即8%），才觸發並於31日披露。巴菲特上一次披露減持是在6月中旬，當時減持後仍持有9,860.31萬股，代表巴菲特在4個月間，減持1,099萬股。

然而減持速度較上半年每一至兩個月完成減持1%，明顯減慢。以6月20日至10月25日平均收市價港幣249.47元計，巴菲特期間減持約港幣27.42億元（約3.5億美元）。

巴菲特投資比亞迪H股要從2008年開始。當年9月，巴菲特以每股港幣8元認購了2.25億股比亞迪港股股票 ，交易總金額約為港幣18億元。當時比亞迪名氣與聲量不及今日。

到了2022年，巴菲特持股開始產生變化，港交所數據顯示，巴菲特自2022年8月24日首度減持比亞迪133萬股，減持價格為港幣277.1元，套現超港幣3.69億元。之後，巴菲特陸續減持比亞迪股票，但為何減持，巴菲特並未透露原因。

儘管減持比亞迪股票，巴菲特與搭檔蒙格（Charles TMunger）對比亞迪仍有極高評價，蒙格今年演講也提及比亞迪是至今最愛的股票，且相較於美國特斯拉，更看好比亞迪發展。