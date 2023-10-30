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盤前重點／麥當勞上季營收獲利雙雙優於預期

編譯林奇賢／綜合外電
麥當勞上季營收、獲利雙雙優於預期，激勵該公司盤前股價上揚超過2%。(路透)
麥當勞上季營收、獲利雙雙優於預期，激勵該公司盤前股價上揚超過2%。(路透)

美股期指30日盤前上漲，道瓊漲逾百點，史坦普和那指分別漲超過0.6%；本周重頭戲是聯準會（Fed）的利率決策，目前外界預料Fed將按兵不動；投資人也密切關注本周將發布的蘋果財報、以及10月就業報告。以下為美股盤前重點。

麥當勞上季營收獲利雙雙優於預期 激勵股價上揚

麥當勞30日公布，第3季營收增加14%至66.9億美元，優於LSEG分析師預測的65.8億美元，淨利則增加17%至23.2億美元，每股盈餘3.17美元，若不計特定項目則是3.19美元，也優於分析師預期的3美元。該公司盤前股價漲逾2%。

在策略性漲價的幫助下，麥當勞在美國的同店銷售增加8.1%。該公司也將銷售增長歸功於其行銷手法，以及數位訂單。受到英國、德國、加拿大強勁需求的提振，國際市場的同店銷售成長8.3%。

拜登發布行政命令 為降低AI風險採取一系列行動

拜登總統30日發布規範人工智慧（AI）的行政命令，以尋求提高安全性，同時保護消費者、工人和少數群體免於受到AI技術相關風險的影響，為美國政府迄今應對AI威脅所採取的最廣泛措施。

博通稱收購VMWare的交易快完成

博通30日表示，預計其以610億美元收購軟體商VMware的交易，將在11月的一個截止日期前完成，在投資者擔心中國大陸審批程序放緩，可能導致交易破局時，博通試圖安撫投資人。

加拿大工會和Stellantis達成協議 短暫罷工因而結束

在歷經短暫的罷工後，加拿大工會Unifor和Stellantis在30日早晨達成臨時協議。此前，代表加拿大Stellantis 8,200位工人的Unifor，對加拿大數座Stellantis工廠發動罷工，包含兩座大型組裝廠，負責生產克萊斯勒300轎車、Pacifica迷你廂型車、道奇挑戰者（Dodge Challenger）等。

美國連鎖藥局也醞釀罷工

沃爾格林（Walgreens）、CVS等藥局的藥師和藥技士，正計劃10月30日到11月1日，在全美各地門市發動罷工，可能影響上百家藥局。沃爾格林和CVS的代表說，他們致力於支持自家員工，並解決他們的疑慮。

罷工 加拿大 AI

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