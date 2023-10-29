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美債殖利率本周繼續升？市場緊盯這件比Fed更重要的事

編譯葉亭均／綜合外電
美國財政部將在本周宣布融資計畫，可能宣布提高第4季的國庫票據、國庫券、 債券的標售規模。這可能影響美國公債市場的走勢。(路透)
美國財政部將在本周宣布融資計畫，可能宣布提高第4季的國庫票據、國庫券、 債券的標售規模。這可能影響美國公債市場的走勢。(路透)

儘管聯準會（Fed）將在美東時間11月1日宣布利率決策，但美債市場可能更加聚焦比Fed會議提早幾小時出爐的美國財政部最新發債計畫。

分析師說，美國財政部將在本周宣布融資計畫，可能宣布提高第4季的國庫票據、國庫券、 債券的標售規模，以便為惡化中的預算赤字取得資金。這類證券近幾周來價格持續下跌，儘管Fed官員暗示已「處於或接近」升息尾聲。近期美國長期公債殖利率竄升，部分原因與美國財政赤字疑慮有關。至上周結束，美國10年期公債殖利率約為4.8%，從7月底以來，這項殖利率已經竄升超過100個基點。

富國證券策略師曼諾拉托斯（Angelo Manolatos）表示：「市場人士現在高度關注債券供應，基本上已經預期Fed會按兵不動。」「因此，再融資是一件比Fed更大的事件。這也與8月再融資以來殖利率的走勢有很大關聯。」

許多債券交易商預期美國財政部再融資規模為1,140億美元，與8月設定的1,030億美元計畫的增速節奏相同。在8月，財政部提高了單季的發債規模，是逾兩年來首見。

美國預算赤字增加是許多原因所致，包括Fed升息與量化緊縮政策，導致聯邦政府舉債成本提高。事實上，Fed主席鮑爾和官員可能也會對投資人對財政部再融資的反應感興趣，鮑爾和達拉斯聯準銀行洛根等人曾表示，長期債券的殖利率飆升，可能意味提高基準利率的必要性降低。

本月稍早，美國財政部數據顯示聯邦赤字在截至9月的會計年度增加近一倍，實際上達到2.02兆美元。惡化趨勢導致信評機構惠譽在8月底再融資前夕剝奪美國的最高AAA主權評級。

美國財政部周一將更新第4季和明年第1季借款預期和現金餘額，這將為發行計畫奠定基礎。上一回在7月31日公布第3季需要1.007兆美元融資時嚇壞了債市。

此外，財政部預定在周三早上8時30分公布再融資計畫。

殖利率 財政部 融資

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