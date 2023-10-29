油價回跌逾1% 以色列以謹慎方式對加薩地面進攻

(路透)

國際油價今天在亞洲早盤回跌，逆轉上周五大漲近3%的走勢，儘管此前以色列 地面部隊進入加薩 地區，但以色列採取的方式比最初矢言的更為謹慎，強化了外界對戰事仍可能受控於該地區的推測。

全球基準的布蘭特原油12月期貨下跌1.16%至每桶89.43美元，跌落至每桶90美元之下，逆轉上周五創兩周來最大漲幅的走勢；西德州原油（WTI）12月期貨跌至每桶84.54美元，跌幅1.17%。

雖然以色列派出軍隊和坦克進入加薩走廊北部，以報復10月7日的襲擊事件，但以方採取的是逐日進攻方式，而不是大規模進攻。

石油市場一直受到加薩衝突的影響，因為投資人擔心衝突可能蔓延到加薩地區和以色列以外的其他國家和組織，比如伊朗 。中東地區占全球石油供應的三分之一，其中包括石油輸出國組織（OPEC）。

在周一亞洲原油交易開始之前，伊朗德黑蘭當局和美國華盛頓當局都警告衝突仍有可能蔓延。伊朗表示戰爭可能會迫使各方採取行動。與此同時，美國國家安全顧問蘇利文說，美國看到了較高的外溢風險。

伊朗是哈瑪斯的主要支持者，哈瑪斯已被美國和歐盟列為恐怖組織。德黑蘭還支持黎巴嫩南部的真主黨，真主黨在以色列北部邊境有軍事力量。