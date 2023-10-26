那指跌入修正 那指重挫225點

Facebook母公司Meta第3季營收和獲利表現出色，但該公司指出，本季至今廣告業務出現一些疲軟。路透

那斯達克綜合指數進一步跌入修正區間，Meta成為最新一家財測與投資 者預期不符的科技公司。

以科技股為主的那指下跌225.62點或1.76%收1萬2595.61點，跌破200日移動均線。史坦普500指數下跌49.54點或1.18%收4137.23點；道瓊工業指數下跌251.63點或0.76%收3萬2784.3點。史指盤中最低也跌入修正區域，收盤時較7月創下的收盤高點下跌近10%。

繼26日下跌2.4%後，那指已正式進入修正區間，較7月的年內最高收盤價下跌逾10%。

Oanda資深市場分析師莫亞(Ed Moya)表示，到目前為止，華爾街對大型科技公司的財報印象不佳；由於美國經濟前景疲軟，剩下尚未發布財報的公司如亞馬遜和蘋果，可能會陷入困境。「今天7年期國債拍賣的強勁需求顯示，投資人仍然擔心所有仍然存在的地緣政治風險。」

Facebook母公司Meta第3季營收和獲利表現出色，但該公司指出，本季至今廣告業務出現一些疲軟。投資者也擔心該公司Reality Labs部門的成本控制，該部門整季虧損37億美元。Meta收跌3.73%。

谷歌母公司Alphabet下跌26日大跌9.5%，拉低大盤指數。Alphabet的谷歌雲端部門營收低於分析師預期，該公司A類股遭遇2020年3月以來最糟單日走勢。

那指26日也創下2月21日以來最糟單日表現。夏季以來的修正是由債券殖利率飆升推動的，本月10年期公債殖利率一度突破5%。26日下跌10個基點至4.84%，但這未能阻止市場拋售。

市場並沒有從第3季國內生產毛額(GDP)報告中得到任何幫助。報告數據遠強於預期。在7到9月期間，美國GDP年化成長率為4.9%，而《道瓊》調查的經濟學家預測為4.7%。

資訊科技和通訊服務類股領跌史指。這兩個類都下跌超過2%，在11個類股中表現最差。

Comcast和Meta分別下跌8.42%和3.73%，導致通訊服務類股下滑。Facebook母公司Meta於25日公布財報，康卡斯特於26日盤前發布上季財報。通訊服務類股本周預計將下跌超過6%。

同時，西部數據在資訊科技個股中表現最差。在《日經新聞》報導與Kioxia的合併談判即將結束後，該公司下跌9.29%。阿里斯塔網絡也下跌8.74%。

Align Technology在那指中表現最差，由於獲利令人失望，股價下跌 24.88%。The Trade Desk下跌7.6%，而Lucid Group、微軟和AI晶片製造商Nvidia分別下跌約2.4%。

隨著科技股整體持續下跌，科技巨頭蘋果跌破200日移動均線，股價下跌2.46%至166.89元，跌破200日移動均線171.62元。這次回檔可能顯示投資人正在質疑蘋果股票 的長期趨勢。

股價跌破特定的200日移動均線可能表示投資人遭受損失，如果股價繼續下跌，可能會促使他們出售更多股票。

巴菲特的波克夏 控股在中斷4個月的購買之後，本周買進了更多西方石油公司的股票。

根據25日晚間發布的監管文件，該控股集團本周前3天買進130萬股股票，支付總額超過2.64億元。

波克夏控股支付的平均價格為62.83元，高於其先前平均50多元的大部分買價。截至25日，波克夏擁有2.28億股普通股，持股比例為25.8%。以25日收盤價63.27元計算，市值為144億美元。

在文件中，波克夏還表示，西方石油公司透過向波克夏支付每股11萬元贖回7067股優先股，金額為7.77億元。