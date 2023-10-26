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美第3季GDP強勁成長4.9% 主要靠消費及投資帶動

編譯任中原／綜合外電
第3季國內生產毛額（GDP）初估報告，實質年增率高達4.9%。（歐新社）
第3季國內生產毛額（GDP）初估報告，實質年增率高達4.9%。（歐新社）

26日公布第3季國內生產毛額（GDP）初估報告，實質年增率高達4.9%，不僅遠遠高於第2季的2.1%，也優於市場預估的4.5%，是2021年初以來最強的一季，主因消費支出強勁，以及企業庫存激增。市場對GDP反應淡定，美股期指跌幅收斂，公債價格溫和回升，殖利率下降。

上季個人消費支出激增4.0%，符合預估，遠高於第2季的0.8%；產品及服務消費分別成長4.8%及3.6%。消費對GDP成長率的貢獻度為2.69個百分點，遠高於第2季時的0.55百分點；第3季產品與服務的貢獻度分別為1.08及2.62個百分點。整個夏季（6~8月）民眾支出熱絡，包括高檔的演唱會與電影。支出強勁主要是靠勞動市場熱絡，就業與薪資上升，以及疫情期間累積的超額儲蓄支持。

另外，民間投資大幅增加8.4%，對經濟成長率的貢獻度為1.47個百分點，但主要是靠庫存投資貢獻1.32個百分點，而固定資本投資僅貢獻0.15個百分點。

淨出口的貢獻度為負0.08個百分點，主因進口增幅超過出口；政府支出增加4.6%，對成長率的貢獻度為0.79個百分點。

不過經濟學者指出，第4季經濟成長可能隨即面臨考驗，包括長期利率上升，加上烏克蘭及中東戰爭、各地勞工罷工，及11月中美國政府可能關門，都將造成經濟裂痕。

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