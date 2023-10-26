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美股盤前重點／美上季GDP急升近5% 科技股賣壓仍重

編譯陳律安／綜合外電
美股期指26日盤前下跌，科技股賣壓仍相當沉重。(路透)
美股期指26日盤前下跌，科技股賣壓仍相當沉重。(路透)

美股期指26日盤前全面下挫，Meta成為最新一家業績不如預期的科技巨頭，加深科技股的賣壓。美國上季國內生產毛額（GDP）激升近5%，可能加劇通膨壓力。

GDP急升近5%

第3季GDP季增年率為4.9%，比前一季的2.1%加速成長，也高於市場預期的4.7%，顯示在高利率、通膨火熱、及各項海內外逆風下，美國的消費力道仍相當強勁。

美科技股賣壓重

科技股為美股帶來沉重壓力，一些科技大咖的財報令人失望。Google母公司字母上季的雲端事業表現不佳，拖累前市股價崩跌逾9%，26日盤前再跌2%。臉書母公司Meta示警，高度依賴大環境的廣告事業將受到衝擊，前市股價收跌逾4%，盤前再跌3.8%。

歐洲央行（ECB）暫停升息

儘管以哈戰火未歇，可能加劇油市帶來的通膨壓力，但ECB 26日按兵不動，把基準利率維持在紀錄高點4%，結束2022年7月來連續十次的升息行動。ECB說，通膨將保持高檔更久，物價壓力仍相當強勁，但9月通膨率已明顯下滑，多數基礎物價壓力的指標也持續減緩。

工會與福特達成初步協議

聯合汽車工會（UAW）與福特汽車達成暫定勞工協議。福特同意勞動契約超過四年的有效期內，將每小時工資提高25%，調幅創下最大紀錄。知情人士透露，最高工資將因而可達到每小時約42美元。

眾院議長幾度難產 川普支持者強生最終出線

聯邦眾院議長懸缺超過20天後，路易斯安納州共和黨議員強生（Mike Johnson）25日在首輪表決即贏得多數當選議長。CNN報導，強生是前總統川普的支持者，也在國會中力主推翻2020年總統選舉結果。

眾院 利率 川普

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