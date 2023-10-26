趕在中國石墨管制上路前 電池業者加緊搶囤貨

石墨是電動車電池的必要材料。圖為石墨粉。（路透）

韓企正急著從中國採購更多石墨，要趕在中國12月起加強管制這種電動車 電池原料的部分類別製品之前趕緊囤貨。

南韓 電池製造商LG新能源25日在公布財報時表示，將盡可能搶在中國的管制措施生效之前試圖並採購更多石墨。 電池電擊製造商Posco Future M則在回覆詢問的電子郵件中表示，該公司也在12月1日的期限前努力維持「適當的庫存水準」。

中國商務部上周五表示，將把部分類型的石墨列入出口管制範圍，以便保護國安。雖然這些管制措施不必然代表會禁止出貨，但這起公告讓電動車製造業者大感焦慮，原因是中國占了全世界天然石墨產能的約60%，合成石墨則占了90%。

中國加強對石墨管控，正值美中對於能源轉型和高科技業發展至關重要的原材料競爭加劇，而且公布時機正值美國華盛頓加強管制先進晶片對中出口新措施出爐的幾天之前。在8月，中國當局限制鎵和鍺的出口，這兩種金屬對半導體和通訊產業極為重要，直到9月才恢復部分出口。

彭博行業研究分析師曼恩說，鎵和鍺從限制規定上路後，價格迄今上漲了20%至30%，因此石墨價格也可能出現類似的漲幅。

南韓電池製造業者極為仰賴石墨進口。南韓貿易部23日表示，尋求與包括莫三比克和坦尚尼亞在內的非洲國家解決石墨原料可能短缺的問題，此外，也將尋求推動預定在明年投入運作的國內石墨合成工廠開工。

LG新能源和Posco Future M都表示，他們並沒有把中國的行動視為出口禁令，而是一項核准的新程序。Posco Future M表示該公司擁有可維持一個半月的石墨庫存，因此最新的措施不會影響生產，而該公司尋求在坦尚尼亞投資 挖礦權，希望分散供應來源。

石墨對於電動車電池負極是必要的材料。電池製造商可以使用來自礦物提煉的天然石墨來生產負極，至於合成的石墨通常較為昂貴，但較具耐久性、充電更快且安全性提升。