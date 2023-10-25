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賣壓不止 美期指續跌 那斯達克100期指跌幅擴大至1%

編譯葉亭均／綜合外電
紐約證交所交易員。（路透）
紐約證交所交易員。（路透）

美股期貨指數在26日亞洲交易時段依然下跌，延續美股25日大盤的跌勢，反映投資人對Google母公司 Alphabet和臉書母公司Meta Platforms財報感到失望。

在美東時間25日晚間近11時左右，那斯達克100期貨指數重挫1.1%，史坦普500指數期貨下跌0.65%。

這兩大指數25日均重挫，那斯達克100指數收盤跌逾2%，是今年來最大跌幅，也逼近技術回檔修正水準。

Alphabet股價25日重挫9.5%，市值一口氣蒸發1666.4億美元，規模幾乎等同於Nike的市值，也寫下逾三年來最遭單日表現。Alphabet稍早公布的雲端事業獲利不如市場預期。

今年來，由AI帶動的漲勢將科技股估值推升至高昂水準，因此一旦企業財報和展望有任何「雜音」，股票就容易受傷。美國公債殖利率升至接近5%，也讓投資人考慮出脫股票投資部位。

摩根大通形容25日是「避險交易日」，美債殖利率上揚、美元走升、地緣政治緊張情勢帶動油價大漲，都促成了利空因素發威。

TMT交易員Ron Adler在報告中表示：「空方繼續發威，雖然我們見到一些空頭部位在這個水準獲利了結，但財報季提供了交易人士施壓的新藉口。交易人士繼續降低投資組合的尾部風險。」

除了Alphabet外，Meta在25日盤後公布財報時，警告總體經濟環境不確定性可能會影響廣告業務，再加上大量支出於虛擬實境與AI領域，Meta的股價在盤後走跌。

投資 殖利率 那斯達克

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