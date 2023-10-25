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如何在債市逆轉勝？老債王葛洛斯締造傳奇

編譯湯淑君／綜合外電
傳奇投資人葛洛斯，昔日有「債券天王」之稱。(路透)
傳奇投資人葛洛斯，昔日有「債券天王」之稱。(路透)

昔日有「債券天王」美稱的傳奇投資人葛洛斯（Bill Gross），本周一表示他正押注短期利率將下跌，使美國公債市場嗅到了風向改變的味道，殖利率隨之下滑。但有人取笑葛洛斯2011年押注美債殖利率將走高，結果敗得一塌塗地，他的話現在還能信嗎？

彭博資訊專欄作家歐瑟士25日指出，老債王葛洛斯2011年操作慘敗，是不爭的事實，但故事並未到此為止。後來葛洛斯達成不可能的任務：把輸掉的失土完全收復。整個歷程提供今日債市投資人寶貴的教訓。

話說當年葛洛斯是品浩（PIMCO）旗艦總回報基金的操盤手，若比較該基金相對於彭博美國公債指數的表現，可看出總回報基金的長期績效一直很出色，只有在2000年和2008年那兩場危機才被打斷。

但後來，總回報基金2011年大栽跟頭，因為在那年年初就完全撤離美國公債市場。葛洛斯當時提出的論點是，政府在全球金融海嘯爆發後大量印鈔，勢必導致通膨復熾。換言之，當年葛洛斯認為2011年通膨猛竄的情況，遠比過去兩年還嚴重。

2011年10月，葛洛斯發布「認錯」信，坦承那天的操作很「爛」。當時，總回報基金的績效落在所有債券基金的倒數前10%，全年只為投資人賺1.9%。那起事件讓葛洛斯聲望跌落神壇，

然而，在這位老債王「下詔罪己」後，該基金彈升力道之猛，十分壯觀。

當年主持金融時報Lex專欄的歐瑟士為葛洛斯受到的辱罵抱屈，他那時寫道：「葛洛斯先生不應受到謾罵。長期投資經理人承擔得起偶爾犯錯。問題是他們有何反應。高情緒商數（EQ）是投資人一項關鍵素質，有能力反向押注、跟群眾對做，並且坦承錯誤，而不是一直堅守賠錢的賭注不放，徒然指望終會彌補損失。葛洛斯先生就具備那項特質。他的投資人，儘管因為他而遭遇歹年冬，應該要欣慰。」

這項評語證實一語中的。凡人難免會犯錯，與眾不同的人才能從犯錯的恥辱中浴火重生，並且改弦易轍。到葛洛斯2014年離開品浩時，總回報基金已完全收復在2011年賠掉的失土。

教訓是：未來數月內，美國公債市場勢必會讓許多專業投資人陷入難堪的處境，接受現實，關鍵在於如何因應已發生的事，然後設法反敗為勝。

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