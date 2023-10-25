我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聯合國批拉法關卡檢查過嚴 限制援助進入加薩

科州酒店闖進熊 保安被一掌打倒

以巴戰火延燒 IMF總裁：已衝擊區域經濟

中央社利雅德25日綜合外電報導
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（歐新社）
國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（歐新社）

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天在一場投資論壇表示，以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯戰火猛烈，已衝擊鄰近國家的經濟。

法新社報導，喬治艾娃於沙烏地阿拉伯首都利雅德舉辦的「未來投資倡議」（Future Investment Initiative）活動表示，埃及、黎巴嫩及約旦等鄰近國家都可看到戰爭帶來的經濟衝擊。

以色列當局表示，哈瑪斯（Hamas）7日跨境突襲以色列，造成逾1400人喪生，還俘虜222名人質。

以色列隨後以空襲進行報復，並對加薩（Gaza）實施幾乎是全面性的陸海空封鎖。哈瑪斯治下的衛生部指出，自雙方開戰以來，加薩已有5791人死亡。

喬治艾娃發言的前一天，華爾街巨頭也在同場論壇表示，這場戰爭恐對全球經濟產生重大打擊，特別是若有其他國家被捲入。

喬治艾娃說： 「在這已經令人感到不安的世界，我們現在看到更多動盪。」

她指出，對仰賴觀光的國家而言，不確定性將阻礙觀光客流入。投資者也會對造訪特定地點感到卻步，貨品運送路線會被調整，已收容大批難民的國家也面臨更多難民湧入的風險。

這場年度論壇活動稱為「沙漠達沃斯」（Davos in the Desert），通常是做為沙烏地阿拉伯展現國內經濟改革成果的機會。沙烏地官員認為經濟發展需仰賴區域穩定等因素。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已提出「2030願景」，目標是將當地經濟由石化燃料轉型成觀光及商業中心，包括斥資5000億美元（約新台幣16兆元）打造「未來城」（NEOM）。

義大利國際政治研究所（ISPI）中東分析員塔米米（Naser Al-Tamimi）說：「在沙烏地阿拉伯，一切都會如期推動，西方國家、印度及中國企業不會錯失沙烏地市場的機會。」 

以色列 沙烏地阿拉伯 觀光

上一則

Google股價早盤崩近9% 拖累那指挫1.4% 台積ADR跌逾2%

下一則

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

延伸閱讀

哈瑪斯高官會晤真主黨、伊斯蘭聖戰組織領袖 共商加薩抗戰

哈瑪斯高官會晤真主黨、伊斯蘭聖戰組織領袖 共商加薩抗戰
支持以巴停火呼聲高漲 美國反對：停火「只會有利哈瑪斯」

支持以巴停火呼聲高漲 美國反對：停火「只會有利哈瑪斯」
哈瑪斯特工藏加薩地道 2年來靠「傳統電話」策畫攻擊

哈瑪斯特工藏加薩地道 2年來靠「傳統電話」策畫攻擊
目睹屍體遭哈瑪斯挖眼切胸 以色列救援人員批：納粹後首見

目睹屍體遭哈瑪斯挖眼切胸 以色列救援人員批：納粹後首見

熱門新聞

房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
巴菲特近40年前首次在美國全國電視網亮相，當時所提供的投資建議，至今依然受用。 （路透）

「股神」巴菲特1985年電視首秀 八大金句至今都受用

2023-10-23 08:50
儘管市場對美債殖利率近來節節高升感到恐慌，但其實債市更像是回到2000年代之前的情況。 路透

美債市回到20多年前 未來走向？歷史有答案

2023-10-23 14:02
Google母公司字母（Alphabet）最新財報顯示，雲端事業成長不如預期。 （路透）

谷歌母公司重挫…史指跌破關鍵門檻 那指8個月來最糟

2023-10-25 16:54
聯準會（Fed）為了把通膨率打回2%目標，一直鍥而不捨地升息。市場揣測，利率「更高、更久」的情況，可能要到高利率讓經濟某重要環節不堪壓力而斷裂，才會逼Fed反手降息。(路透)

美債殖利率何時降？要看信用市場「這環節」能撐多久

2023-10-25 10:55
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。圖／路透

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

2023-10-21 15:15

超人氣

更多 >
李克強心臟病發逝世 享壽68歲

李克強心臟病發逝世 享壽68歲
「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」

「為何去上海？身邊沒醫師？」李克強突離世 這幾點「不尋常」
港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時

港媒：李克強游泳時突發心臟病 醫院搶救10多小時
即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多

即使不常光顧 這三樣好處就值得加入好市多
緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人

緬因州槍手已逃亡24小時 親友震驚：他是神槍手和好人