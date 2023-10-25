以巴戰火延燒 IMF總裁：已衝擊區域經濟

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）。（歐新社）

國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天在一場投資論壇表示，以色列 與巴勒斯坦伊斯蘭主義武裝組織哈瑪斯戰火猛烈，已衝擊鄰近國家的經濟。

法新社報導，喬治艾娃於沙烏地阿拉伯 首都利雅德舉辦的「未來投資倡議」（Future Investment Initiative）活動表示，埃及、黎巴嫩及約旦等鄰近國家都可看到戰爭帶來的經濟衝擊。

以色列當局表示，哈瑪斯（Hamas）7日跨境突襲以色列，造成逾1400人喪生，還俘虜222名人質。

以色列隨後以空襲進行報復，並對加薩（Gaza）實施幾乎是全面性的陸海空封鎖。哈瑪斯治下的衛生部指出，自雙方開戰以來，加薩已有5791人死亡。

喬治艾娃發言的前一天，華爾街巨頭也在同場論壇表示，這場戰爭恐對全球經濟產生重大打擊，特別是若有其他國家被捲入。

喬治艾娃說： 「在這已經令人感到不安的世界，我們現在看到更多動盪。」

她指出，對仰賴觀光 的國家而言，不確定性將阻礙觀光客流入。投資者也會對造訪特定地點感到卻步，貨品運送路線會被調整，已收容大批難民的國家也面臨更多難民湧入的風險。

這場年度論壇活動稱為「沙漠達沃斯」（Davos in the Desert），通常是做為沙烏地阿拉伯展現國內經濟改革成果的機會。沙烏地官員認為經濟發展需仰賴區域穩定等因素。

沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已提出「2030願景」，目標是將當地經濟由石化燃料轉型成觀光及商業中心，包括斥資5000億美元（約新台幣16兆元）打造「未來城」（NEOM）。

義大利國際政治研究所（ISPI）中東分析員塔米米（Naser Al-Tamimi）說：「在沙烏地阿拉伯，一切都會如期推動，西方國家、印度及中國企業不會錯失沙烏地市場的機會。」