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Google股價早盤崩近9% 拖累那指挫1.4% 台積ADR跌逾2%

編譯陳律安／綜合外電
Google雲端事業上季表現不如預期，拖累美股25日早盤下跌。(路透)
Google雲端事業上季表現不如預期，拖累美股25日早盤下跌。(路透)

美股三大指數25日早盤全面下挫，Google母公司字母雲端事業表現不如預期，盤初一度重挫9%，引爆科技股賣壓，拖累那斯達克綜合指數挫跌近190點。

道瓊工業指數開盤小漲0.3%，隨後由紅翻黑；那斯達克跌1.4%、史坦普500指數跌0.9%。費城半導體指數跌近2%，台積電ADR跌逾2%。

儘管字母上季的營收和獲利都優於市場預期，但雲端事業表現不盡如人意，拖累股價早盤一度大跌近9%，使科技股承受壓力。蘋果公司和亞馬遜股價分別下跌1.1%和3%。

波音公司上季商用客機的營收優於預期，也維持全年自由現金流的展望，但調整後虧損比預期大，股價跌近1%。目前標普500成分企業約25%已公布財報，在這些公司中，78%的表現勝過市場預期。

Trivariate研究公司創辦人和執行長帕克說：「目前企業財報的表現，從好壞參半到正面都有。因此，我認為我們可以重回『金髮女孩』時期（指經濟不太冷不太熱），可以設想央行將暫停升息，最終促進融資成長。」「有鑑於此，我認為美股到年底前繼續上漲。」

雲端 那斯達克 字母

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