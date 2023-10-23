我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

章子怡、汪峰被爆已離婚 兒女1人養1個

美國務院下令使領館人員撤離伊拉克 旅遊警示升至最高級

WSJ：蘋果生產iPhone不能沒這家公司 利潤薄照樣接單

編譯季晶晶／綜合外電
蘋果公司試圖減少依賴中國，但生產組裝卻更加依賴陸企立訊。(路透)
蘋果公司試圖減少依賴中國，但生產組裝卻更加依賴陸企立訊。(路透)

華爾街日報報導，蘋果公司試圖減少依賴中國，在鴻海鄭州廠2022年因工人不滿防疫封控而發生騷亂之後，蘋果的產品組裝雖逐步開展產地多元化計畫，例如在印度和越南設廠，但結果卻是更加依賴陸企立訊精密。

立訊年報顯示，該公司未提及名稱的最大客戶占其營收比超過73%，僅管組裝業務的利潤率很低，去年淨利潤僅為營收的4%，道瓊社引述供應商消息人士報導，蘋果的台灣供應商，包括鴻海在內，對於蘋果業務利潤微薄卻需投入大量資金，已有不滿。

立訊董事長王來春也不想過度依賴少數幾家大客戶，她已經開始收購和投資電動車廠的供應商，今年8月曾表示，立訊的目標是成為直接與品牌汽車製造商合作的頂級汽車零件供應商之一。儘管如此，立訊仍牢牢攥住蘋果。

根據追蹤蘋果供應鏈的天風證券分析師郭明錤，立訊正為蘋果將在2024年推出的高階iPhone處理「新產品引進」的過程，這是蘋果與組裝商合作將產品設計和原型轉化成為詳細生產計畫的過程。截至目前，這個角色幾乎被鴻海壟斷。

另外，立訊文件和供應鏈人士說，該公司也透過在越南和印度投資額外產能，協助蘋果實現產地多元化。立訊同時也開始準備組裝蘋果下一代VR頭盔，郭明錤預計該產品2027年量產。

鴻海 利潤 越南

上一則

中國對富士康查稅 旗下工業富聯A股開盤跌停

延伸閱讀

蘋果傳一年豪砸10億美元 要讓更多AI功能加入iOS和Siri

蘋果傳一年豪砸10億美元 要讓更多AI功能加入iOS和Siri
周末這樣玩／採果季 尤卡帕蘋果谷遊客如織

周末這樣玩／採果季 尤卡帕蘋果谷遊客如織
庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計

庫克本周旋風式中國行 可見蘋果一石二鳥之計
被爆涉性侵米哈遊職員 蘋果員工被開除 網疑潛規則

被爆涉性侵米哈遊職員 蘋果員工被開除 網疑潛規則

熱門新聞

30年房貸利率站上自2000年以來新高。(Getty Images)

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

2023-10-18 16:49
美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。圖／路透

美債殖利率為何持續衝高？主因：這一群人回來了

2023-10-18 10:34
房貸利率上探8%，房市前景十分悲觀。（路透）

房市已經夠糟 但接下來可能糟

2023-10-22 21:47
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。圖／路透

伊爾艾朗批Fed官員：加劇債市不穩定的亂源

2023-10-21 15:15
特斯拉第3季獲利和營收未達分析師預期，股價下跌9.3%。（路透）

鮑爾講話+美債殖利率接近里程碑 道指又跌250點

2023-10-19 16:50

超人氣

更多 >
中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注

中國6艘戰艦中東集結 罕見同場美航母打擊群 引西方關注
維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了

維州華婦遇殺豬盤 30萬積蓄飛了
Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元

Airbnb房客堵塞馬桶「水淹15個小時」北加衰房東損失30萬元
房市已經夠糟 但接下來可能糟

房市已經夠糟 但接下來可能糟
亞裔普立茲獎得主挺巴勒斯坦 稱活動遭紐約猶太組織取消

亞裔普立茲獎得主挺巴勒斯坦 稱活動遭紐約猶太組織取消