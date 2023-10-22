中國對富士康查稅 旗下工業富聯A股開盤跌停

中國官方對鴻海集團旗下富士康查稅。（美聯社）

中國官方對鴻海 集團旗下富士康查稅，鴻海旗下在中國A股上市的工業富聯今天開盤跌停，股價跌至人民幣（下同）14.55元，跌幅為10.02%。

中國官媒環球時報22日報導，中國稅務部門近期依法對富士康集團在廣東、江蘇等地的重點企業進行稅務稽查，自然資源部門對富士康在河南 、湖北等地的重點企業用地情況進行現場調查。

鴻海昨天下午發布重大訊息指出，合法合規是集團在全球各地的基本原則，會積極配合相關單位的相關作業。

受中國官方查稅查用地訊息影響，工業富聯今天開盤跌停，每股14.55元，跌幅為10.02%。

據鳳凰網報導，富士康自1988年開始投資 中國，在中國高峰期擁有百萬員工，擁有40多個產業園區。目前，最大的園區在鄭州，擁有30萬名員工，在深圳的產業園也有20萬名員工。

根據工業富聯最新財報，今年上半年出現上市6年首次半年度營收下滑，上半年營業收入2067億元，比去年同期減少8.21%。

據Canalys統計數據顯示，今年第2季全球智慧手機出貨量年降10%，其中蘋果下滑13%，工業富聯正是iPhone最大代工廠。不過，由於搭上ChatGPT概念，今年工業富聯股價一度大漲，市值曾高達5300億元。不過，半年報剛一出爐，工業富聯市值就蒸發了500億元。