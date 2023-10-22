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中國經濟3挑戰 樓繼偉：中國仍是世界經濟增長引擎

記者黃雅慧／即時報導
中國前財政部長樓繼偉指出，中國經濟景氣度明顯回暖，預計全年能夠實現5%左右的經濟增長目標。(取自澎湃新聞)
中國前財政部長樓繼偉指出，中國經濟景氣度明顯回暖，預計全年能夠實現5%左右的經濟增長目標。(取自澎湃新聞)

中國前財政部長樓繼偉22日在全球財富管理論壇·2023上海蘇河灣大會上指出，中國經濟景氣度明顯回暖，預計全年能夠實現5%左右的經濟增長目標，且中國仍將是世界經濟最重要的增長引擎。但他也提及大陸經濟面臨消費增長乏力、房地產行業處於轉折點、地方債務風險等三大挑戰。

今年以來，因為中國經濟增長力道疲弱，外界認為中國要成為世界經濟增長的主要動力難度高。不過，樓繼偉認為，從長期來看，中國市場規模龐大、基礎設施完善、產業配套較為完整，中國經濟具有巨大的發展韌性和潛力，長期向好的基本面沒有改變，因此仍然會是世界經濟增長的引擎。

樓繼偉提及，特別近年來，數位經濟、清潔能源、鋰電池、新能源汽車等領域的動能不斷積聚，帶動大陸經濟朝著數位化、智慧化、綠色化的方向轉型升級。

但樓繼偉也認為大陸經濟運行面臨到一些困難，他說，「例如，居民消費增長依然乏力，導致大陸國內經濟循環仍然不夠壯大和活躍；再如，房地產等一些重要產業正在經歷周期性、制度性拐點，供需格局發生根本性變化，亟待轉型發展；此外，地方政府隱性債務等領域風險隱患較多，防範化解債務風險面臨壓力。」

樓繼偉表示，在全球經濟面臨國際貿易壁壘增加、美聯準會升息、俄烏衝突與巴以衝突等複雜多變環境下，「金融」要努力成為增進大陸經濟以及全球經濟韌性和穩定性的力量，避免成為增加不確定性、放大風險的來源，一方面要更好服務實體經濟；另一方面則要更好地促進國際經貿交往和全球合作。

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