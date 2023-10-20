10年期美殖利率飆破5% 股指本周收低

美國運通下跌5.38%。該公司每股獲利超出預期，但營收與預期基本一致。（路透）

由於10年期公債殖利率 飆升引發對經濟狀況的更廣泛擔憂，美股回落。

史坦普500指數下跌53.84點或1.26%至4224.16點，3周以來首次全周收跌。那斯達克指數下跌202.37點或1.53%至1萬2983.81點。道瓊工業指數下跌286.89點或0.86%收3萬3127.28點，主受美國運通(American Express)財報好壞參半的拖累。

指標10年期公債殖利率19日16年來首次突破5%，這個水平可能會透過提高房貸、卡債、車貸等利率來波及經濟。更不用說，它為投資人提供了一個很有吸引力的股票 替代品。

美東時間19日下午5點左右，10年期公債殖利率觸及5.001%，為2007年7月以來首次高於5%。最新交易價格為4.9%。

CIBC Private Wealth Management投資長唐納貝迪安(David Donabedian)表示：「股市正在關注債市，但不喜歡當前情況。」「雖然通膨方面的消息相對較好，但殖利率仍在上升。 這是股市疲軟的主要原因。」

30年期美國公債殖利率也創下2007年7月以來的最高水準。同時，30年期固定房貸利率本周達到8%，為2000年以來的最高水準。

由於利率上升引發人們對銀行業面臨國債價值下跌的擔憂，地區銀行股價暴跌。Region Financial在疲軟的財報後領跌，下跌12.38%。SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE)下跌4%。

美國運通下跌5.38%。該公司每股獲利超出預期，但營收與預期基本一致。同時，非利息收入未達到StreetAccount的共識預測。

太陽能股也是跌幅最大的類股之一。因SolarEdge大幅削減第3季營收財測，導致該股下跌27.27%。

對利率上升的擔憂令市場本周承壓。史指本周下跌2.4%，道指下跌1.6%。那指下跌3.2%，連續第2周下跌。

備受關注的AI股輝達(Nvidia)表現是2022年9月以來最糟單周，跌幅接近9%。在商務部宣布計劃收緊對中國銷售先進AI晶片的限制後，該公司是本周陷入困境的多支半導體股票之一。

特斯拉本周跌幅超過15%，是2022年12月以來最糟糕的一周。這家電動車製造商18日公布財報，獲利和營收自2019 年以來首次低於華爾街預期。

在太陽能股票出現更全面的拋售之後，德意志銀行調降3支股票的評級，給這個飽受打擊的產業帶來另一個打擊。

該銀行下修SolarEdge、Sunrun和Sunnova的股票評級。歐洲需求減弱的消息傳出後，SolarEdge股價暴跌，拖累其他太陽能股。

分析師布蘭查德(Corinne Blanchard)寫道：「我們認為，由於美國住宅需求持續低迷，以及一些主要歐洲國家進一步疲軟的跡象，2023年第3季獲利可能會成為太陽能產業的另一個挫折。」「我們相信還需要6到9個月的時間才能看到改善，並在2024年下半年實現可能的復甦。」

Aspiriant投資策略和研究總經理克瑞塞克(David Grecsek)表示，在債券 市場穩定之前，股市可能不會穩定下來。

投資人本周對債券殖利率特別關注，因為10年期美國國債殖利率自2007年以來首次突破5%。展望未來，債券市場需要降低波動性，股市才能穩定下來。

他說，「債券市場實際上一直是股市的領先指標。」「為了讓股市真正穩定整合，利率波動必須稍微平靜下來。在這種情況發生之前，股市很難真正穩定下來。」

Okta在揭露駭客入侵其支援系統並存取部分客戶的文件後，股價暴跌11.57%。

該公司表示，該系統是使用被盜取的憑證侵入的，但此次洩漏並未影響其客戶產品。

Douglas C. Lane & Associates總經理兼合夥人塞昔(Sarat Sethi)表示，在考慮投資債券時，交易者應像挑選股票一樣繼續專注於品質。

他說，「當確定要買進3到5年債券時，請確保持有的信貸是高品質的，不是周期性的，也不是那些很快就要重返市場的公司，或者被廣告吸引而買進。」「就像挑選股票一樣，在挑選債券時也必須小心。並隨時注意利差變化和所承受的風險。」