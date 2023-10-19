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避而不買台積電？有些投資人很在意這事 改挑艾司摩爾

編譯季晶晶／即時報導
包括巴菲特在內的投資人因為高度在意地緣政治風險，避而不買台積電。 路透
包括巴菲特在內的投資人因為高度在意地緣政治風險，避而不買台積電。 路透

由於台海的地緣政治風險，部分投資人對台積電敬謝不敏。

彭博資訊報導，為Martin Currie管理規模32億美元資金的Zehrid Osmani去年初開始減持台積電，到5月已完全撤資；Shelton資本管理公司的Bruce Kahn去年10月開始賣出台積電持股，1月出清；總部在雪梨的避險基金Plato Investment表示，對台積電感到「緊張」。

他們的押注令人側目。根據摩根士丹利的分析，截至7月，台積電都是全球40大主動式管理股票基金手上最被廣泛持有的亞洲股票。高盛集團則剛把這家全球最大晶圓代工廠加入其「必買名單」。

Martin Currie和Plato將荷蘭半導體設備商艾司摩爾（ASML）當成替代選擇。但台積電今年來上漲22%，漲幅遠勝艾司摩爾的不到10%。艾司摩爾18日公布第3季訂單大幅下滑，將更依賴來自中國的收入，而台積電本季銷售前景超出分析師預期。 

Osmani的說法是，台積電大部分業務在台灣，面臨較大的地緣政治風險，艾司摩爾則受惠於地緣政治風險帶來的技術碎片化現象。

很少有基金經理人預期台海會有軍事行動，但對於包括「股神」巴菲特在內的一些投資人而言，衝突的可能性壓倒了他們對台積電晶片技術熱情。

Plato Investment管理110億澳元資金，該公司多空策略主管David Allen也避開台積電，作多多艾司摩爾。他說台積電是「一家很棒的公司，但從主權角度來看，如果事態惡化，誰知道正確估值會是多少」。

Shelton旗下基金Sustainable Equity fund的規模是1.59億美元，基金經理人Bruce Kahn認為，台積電估值未適當反映出地緣政治摩擦，就像投資人沒為俄烏戰爭做好準備一樣，「風險的問題就是，事情發生之前你都以為不會有事」。

貝萊德旗下研究部門BlackRock Investment Institute給予美中關係「高」地緣政治風險的評級，稱台灣是「最大爆點」。

台積電致力全球化布局以因應兩岸緊張局勢升高帶來的風險。不過，Osmani認為，儘管其他國家提供補貼，台積電的多元化可能導致「規模不經濟」，因為營運分散會推高單位成本。他看好為台積電提供設備的艾司摩爾，能因台積電的海外擴張受益。

台積電 投資 股票

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