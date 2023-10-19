我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

混亂的眾院？記者在電梯發現披薩 成網友搞笑題材

數小時前才支持麥亨利 喬登改變心意將推第3輪投票

美元隨短債殖利率下跌 市場認為鮑爾「謹慎行事」偏鴿

編譯劉忠勇／綜合外電
美元兌瑞郎貶值0.8%，至0.8922，創下逾三個月最大跌幅；瑞郎是本周迄今表現最佳的G-10貨幣。（路透）
美元兌瑞郎貶值0.8%，至0.8922，創下逾三個月最大跌幅；瑞郎是本周迄今表現最佳的G-10貨幣。（路透）

美元指數周四隨短債殖利率走低，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，面對不確定性Fed將「謹慎行事」，但不排除未來升息的可能性，此談話被解讀為偏鴿。

鮑爾表示，美國經濟強勁和勞動市場持續緊俏可能為進一步升息提供理由。但他也指出，近期市場推動的債券殖利率上升有助「顯著」緊縮整體金融情勢。

美元指數跌0.3%，報106.253。歐元漲0.4%，報1.0581美元。2年期美國公債殖利率一度下跌7個基點，至5.15%。

豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne表示，鮑爾「發言略微偏向鴿派，我猜是這樣，但他非常謹慎地為在經濟形勢允許的情況下進一步收緊政策留下空間。我認為，這是一個相當平衡的訊息」。

最近幾周，Fed幾位決策官員都注意到公債殖利率上升的影響。10年期指標美債殖利率周四觸及4.996%的16年高位。

Osborne說：「金融情勢正在收緊，這是無法迴避的問題。這將使Fed減少行動，而不是增加行動。」

根據芝商所的FedWatch工具，聯邦基金利率期貨暗示Fed12月升息的可能性為30%，低於鮑爾發言前的39%，11月升息的可能性為零。

瑞銀外匯策略師Vassili Serebriakov說：「焦點一直在美債上......大部分焦點和波動都在長債殖利率，而長債殖利率對外匯市場的直接影響往往小於短債殖利率。」

美元的漲勢也被認為有些過了頭，美元指數自7月中旬以來已經上漲6.7%。

對哈馬斯和以色列衝突的疑慮仍是可能增加美元避險需求的一個因素。

日圓兌美元微升，盤尾報149.85日圓，但仍持於150附近，交易員認為日本官員可能會在此價位進行干預以支撐日圓。

美元兌瑞郎貶值0.8%，至0.8922，創下逾三個月最大跌幅；瑞郎是本周迄今表現最佳的G-10貨幣。

殖利率 鮑爾 升息

上一則

鮑爾暗示11月暫升息 但不排除利率再升的可能性

延伸閱讀

鮑爾暗示11月暫升息 但不排除利率再升的可能性

鮑爾暗示11月暫升息 但不排除利率再升的可能性
Fed主席鮑爾又要開講 這回會放鷹或放鴿？

Fed主席鮑爾又要開講 這回會放鷹或放鴿？
葉倫:利率將維持較高水準

葉倫:利率將維持較高水準
「大家好我是鮑爾」聯準會主席跟上潮流玩Instagram了

「大家好我是鮑爾」聯準會主席跟上潮流玩Instagram了

熱門新聞

30年房貸利率站上自2000年以來新高。(Getty Images)

30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

2023-10-18 16:49
從某種指標來看，美國公債市場12日遭遇2020年3月來最慘的一天，導火線是美國9月通膨數據高於預期以及12日新標售的美債需求疲弱，刺激30年期殖利率再度飆高。（路透）

2020年來最慘的一天 30年期美債殖利率又發飆了

2023-10-13 07:13
美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。圖／路透

美債殖利率為何持續衝高？主因：這一群人回來了

2023-10-18 10:34
美國大型銀行警告，銀行業在存款戶的壓力下，終將不得不提高存款利率，從而侵蝕銀行獲利。(路透)

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

2023-10-15 10:16
以色列地面部隊周六集結加薩邊境準備發動攻勢，以色列和哈瑪斯之間衝突有愈演愈烈之勢，投資人紛紛尋求避險。（歐新社）

唯恐以巴衝突演成以伊衝突 投資人嚴防美股潰堤

2023-10-14 08:29
安聯集團首席經濟顧問伊爾艾朗。(路透)

美債市為何驚濤駭浪不斷？伊爾艾朗：因「三錨」全沒了

2023-10-14 12:41

超人氣

更多 >
2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄

2原因讓全美「家庭財富」大增 增幅創30年紀錄
深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞

深夜房門響 女子開門中彈 華人目擊嚇壞
比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂

比爾蓋茲包下米其林餐廳 313元大餐一口未碰只喝健怡可樂
明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費

明年起…紐約大學新生 年收入10萬以下免學費
自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感

自助選購也要收小費 民調：三分之二消費者反感