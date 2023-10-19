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鮑爾暗示11月暫升息 但不排除利率再升的可能性

編譯任中原／綜合外電
美國聯準會（Fed）主席鮑爾進一步暗示11月會議可能再度暫停升息，但並不排除利率可能再升的可能性。（歐新社）
美國聯準會（Fed）主席鮑爾進一步暗示11月會議可能再度暫停升息，但並不排除利率可能再升的可能性。（歐新社）

美國聯準會（Fed）主席鮑爾19日表示，未來貨幣政策將「謹慎」前行，進一步暗示11月會議可能再度暫停升息，但並不排除利率可能再升的可能性。

鮑爾提到目前必須考慮諸多風險；但他也強調，過去18個月來升息的影響尚未充分顯現。他指出，「一系列不確定性，有舊有新，都使我們在平衡緊縮太過或緊縮太少的風險時，工作益發複雜。基於不確定性與風險，以及我們已經走了很遠，因此Fed目前是步步為營」。

他並表示，美國借貸成本大幅上升，也使Fed在評估利率還要上升多少以抑制通膨時，變得更加複雜，尤其是當通膨壓力仍持續存在於經濟的一些領域，以及勞動需求仍然居高之際」。

鮑爾談話之後，10年期公債殖利率一度衝到4.996％；2年期殖利反降3基點，報5.19%，主因市場預期11月會議不大可能升息。

鮑爾表示，Fed「注意到」殖利率上升，這可能對「貨幣政策路徑造成影響」；他並指出，最近借貸成本上升顯然不是在反映市場預期通膨升高，或是短期利率展望有所改變，而是在反映市場人士認為經濟比預期更為堅韌，或是因為交易商擔心財政赤字擴大。至於這是否會抵消Fed進一步升息的必要性，鮑爾表示「會有一點點」。

對於大幅升息之後經濟依然堅韌，鮑爾表示這可能是因為需求受利率變動的影響低於以往，或是因為利率還沒有「夠高，夠久」。他並暗示，現在短期「中性利率」可能比之前要高一些。

他表示，Fed將繼續觀察各項有關經濟成長還不夠緩慢，或勞動市場仍然緊俏的證據；若存在其中任何一項，則「貨幣政策可能有理由進一步緊縮」。

殖利率 鮑爾 升息

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