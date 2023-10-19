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Fed主席鮑爾又要開講 這回會放鷹或放鴿？

編譯湯淑君／綜合外電
聯準會主席鮑爾。（路透）
聯準會主席鮑爾。（路透）

聯準會（Fed）主席鮑爾將於美東時間19日中午在紐約經濟俱樂部發表談話，由於這是他在月底Fed開會前最後一場重要發言，市場正密切關注鮑爾這次會放「鷹」或放「鴿」。

一般看法是，近來多位Fed決策官員齊唱「鴿」調，認為美國公債市場殖利率大幅升高，已經為Fed代勞，協助收緊金融情勢，有利壓抑通膨，因此Fed年底前無須進一步提高利率；但基於最近發布的數據幾乎都指向美國經濟強勁成長，或許鮑爾這場公開發言可能偏「鷹」，預留在12月決策會議升息的空間。

聚焦經濟數據、忽略金融情勢是盲點

MarketWatch報導，總經部落格「The Macro Tourist」主筆穆爾表示，鮑爾的評論對未來兩個月金融市場走向將造成重大影響。但他認為，一些投資人太專注於最近一連串強勁的經濟數據，卻忽略其他。

他說：「對於分析師指出，美國經濟似正全力衝刺，毫無減速跡象，我不反對。不過，我認為，他們錯在全神貫注於經濟數據，卻未考慮到金融情勢。」他說，基於上次聯邦公開市場操作委員會（FOMC）會後的資產價格變動，Fed認定債市代為收緊金融情勢的觀點顯而易見。

Fed如大船 不會迅速轉向

重點是，投資人常忘記一件事，即Fed有如一艘「巨輪」，要啟航或停下來都需要花費很長的時間，不會只憑一、兩套經濟數據，就決定轉向，而是會先全盤檢視各種情況，再思索如何「逐步啟動和停止」。

現在辯論焦點在於，美國近來經濟數據顯得有點過熱，債市認為Fed將會把12月升息的可能性留在檯面上。但穆爾則認為不會，理由是Fed這艘「巨輪」已經暫停升息了，要重啟升息，非得見到強得不得了的經濟數據不可。

穆爾預期，鮑爾這場演說偏「鴿」語調可能出乎許多投資人所料，而且他可能呼應Fed其他官員過去一周來的「鴿派」談話。

Fed副主席傑佛森本月9日說：「我仍會透過債券殖利率升高，來理解金融情勢收緊的情況。在評估政策未來走向時，也會把那一點牢記在心。」同日，達拉斯聯邦準備銀行總裁羅根在不同場合，也發表類似評論。亞特蘭大聯準銀行總裁波斯提克10日更直截了當說：「我不認為我們還需要再提高利率。」

穆爾指出，Fed「鴿」調更高亢，投資人或許不能看作是進場買股票的綠燈亮起，但他考慮加碼買進一些抗通膨債券和黃金，並且賣出美元。至於美國公債殖利率有何反應，他坦承不確定，因為變數太多。總而言之，他說：「我不認為押注鮑爾放鷹是正確的操作。」

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