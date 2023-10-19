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10年期美債殖利率衝向5% 對股市、黃金、美元影響重大

編譯湯淑君／綜合外電
美國10年期公債殖利率19日早盤觸及4.985%，眼看就要升上5%這個重要心理價位，那將是2007年來首見，勢必牽動股市、金價和其他資產類別的走勢。(路透)
美國10年期公債殖利率19日早盤觸及4.985%，眼看就要升上5%這個重要心理價位，那將是2007年來首見，勢必牽動股市、金價和其他資產類別的走勢。(路透)

美國10年期公債殖利率19日早盤觸及4.985%，眼看就要升上5%這個重要心理價位，那將是2007年來首見。這對股市、金價和其他資產類別有何意義？

巴隆周刊（Barron's）報導，10年期美債殖利率節節上升，反映投資人愈來愈相信聯準會（Fed）將把利率升得更高、維持在高檔更久，因此重新估價。

10年期殖利率為何扶搖直上？

最近美國勞動市場、零售銷售等經濟數據，也拼湊出一幅經濟強勁成長的景象，通膨預期隨之升高，促使投資人把Fed緊縮貨幣政策腳步延續到今年底、甚至2024年的可能性納入考量。

至此，10年期美債殖利率已從2020年大約0.5%的低點大幅翻揚。殖利率走高固然提供尋求零風險收益者誘人的投資機會，但對於投資組合中已持有公債部位的投資人來說，卻是無比的煎熬。債券殖利率升高時，債券價格滑落。

各天期美債殖利率最近全面上揚，但10年期殖利率特別受矚目。10年期美債殖利率被奉為市場利率標竿，是升是降都將影響公司債、抵押擔保證券和其他債券的利率水準。iShares美國核心綜合債券ETF（代碼：AGG）18日收盤跌0.5%至92.02美元。這支ETF正面臨連續第三年下跌的命運。

對股市影響

債券殖利率上揚，通常對股市是一股逆風，事實證明，夏末以來的情況確實是如此。美股標普500指數8月迄今已下挫6%，殖利率走高是最大因素。

殖利率走高，意味債券與股票競逐投資資金的吸引力增強。這對估值倍數很高的成長型股票打擊最大，因為這類公司大部分的獲利都寄託於未來。

然而，今年領漲美股大盤的，正是同一批股票中的佼佼者。SPDR科技類股ETF（代碼：XLK）在7月中漲上高峰，之後已隨美債殖利率加速上衝而回跌6.9%。

「類債券」（bond proxy）股票，也就是賣點主要在提供股利收益、而不是資本利得的股票，也已受到美債殖利率扶搖直上打擊。SPDR公用事業類股ETF（代碼：XLU）自7月中至今已跌掉14%。SPDR必需消費類股ETF（代碼：XLP）同時期跌幅更達到10%。相形之下，殖利率5%且零風險的美國公債，對眾多尋求穩定收益的投資人而言，可能更具吸引力。

對金價、美元影響

殖利率走高，也可能使黃金承受壓力。金價在10月初跌到七個月低點，每英兩報價約1,830美元。黃金不能孳息，所以若是債息變得更豐厚，金價便相形失色。

殖利率走高，則推升美元。追蹤美元對六種主要貨幣的美元指數（DXY）自7月中以來已挺升7%。美元一旦升值，每1英兩黃金的美元價值便降低。

不過，黃金和美國公債一樣，也被視為安全資產。最近以色列與巴勒斯坦民兵組織哈瑪斯爆發衝突，已協助金價反彈到每英兩1,963美元左右。

美國經濟展現強大韌性，仍持續推升美債殖利率。不過，假如投資人轉而擔心衰退將至，殖利率上升趨勢就會翻轉過來。因為將把通膨減緩和Fed調降聯邦資金利率的展望納入考量。地緣政治緊張情勢升級，也可能促使投資遁入美國公債市場避風頭。

只不過，在10年期美債殖利率直逼5%的時刻，那顯然不是投資人的首要考量。

殖利率 投資 債券

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