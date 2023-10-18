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Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

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Fed兩周後會升息？只剩1/4分析師說YES 且降息要等更久

編譯葉亭均／綜合外電
多數分析師預期，Fed在11月初的會議將按兵不動，維持利率不變。（路透）
多數分析師預期，Fed在11月初的會議將按兵不動，維持利率不變。（路透）

根據路透對經濟分析師進行的調查顯示，聯準會（Fed）在11月1日的會議將維持利率不變，不會進一步升息，而且接下來把利率維持在高點的時間可能比先前預期更久。此時，聯準會發出較高利率會維持更久的訊息愈來愈受到重視。

雖然仍有略占多數的分析師認為Fed會在2024年中期之前降息，但有少數經濟分析師（約45%）認為Fed要到明年下半年或更晚才會降息，比率高於上次調查的29%。

Fed在9月會議選擇暫停升息，此後迄今的幾周，通膨率高於預期，非農就業數也意外創下八個月來的最大增幅，因此仍有約四分之一的分析師預期Fed將再度升息。

不過此後，金融環境也有所緊縮，較長天期的美國公債殖利率升至多年高點。幾位Fed官員表示，這或許可以當作進一步升息的替代，同時仍強調利率將在更長時間內維持高位。

根據路透在10月13日至18日進行的調查，在111位受調查的分析師中，超過80%（90人）預測Fed將在10月31日至11月1日的會議結束時，將利率維持在5.25%-5.50%區間。

這與市場預期一致，如果成為現實，這將是Fed在本輪周期中首次選擇連續第二度暫停升息。

不過，有26人認為今年還將升息一次，與Fed上月的「點陣圖」預測中值一致。只有一家認為會再升息兩次。

德意志銀行高級美國經濟學家萊恩表示：「儘管9月就業和消費者物價指數數據高於預期，顯示進一步升息的風險提高，但我們的基本預測情境仍然是，Fed將繼續維持當前利率不變，直至明年6月。」「不過，如果數據繼續優於預期，Fed可能會恢復升息。」

調查顯示，雖然今年再次升息的機率很低，但短期內轉向放鬆政策的機率也很低。

超過80%的分析師預測，至少在明年第2季之前不會降息。

略超半數的分析師預期Fed將在明年年中之前開始降息，但比率為55%，低於9月調查的逾70%，延續了降息預期被延後的趨勢。對首次降息時點的預期中值也從第2季延後至第3季。相較下，在7月時，多數分析師預期Fed可能在明年3月底開始降息。

大和資本市場首席美國經濟學家華特說：「到明年某個時候，通膨已經足夠放緩，儘管還沒有回到目標水準，但經濟成長情勢已經足夠惡化，使得Fed面臨採取行動的壓力。」「不過，如果這種情況在第3季而非第2季出現，我也不會感到驚訝。」

升息 殖利率 降息

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