30年房貸利率達8% 2000年來最高…道指重挫332

30年房貸利率站上自2000年以來新高。(Getty Images)

隨著財報季到來以及美國公債殖利率 攀升至多年高點，美股收跌。

道瓊工業指數下跌332.57點或0.98%收3萬3665.08點。史坦普500指數下跌58.6點或1.34%至4,314.6點；那斯達克指數下跌219.45點或1.62%至1萬3314.3點。三大股指盤中從未出現正值。

10年期公債殖利率攀升，自2007年以來首次突破4.9%。與此同時，最熱門的30年期固定房貸利率的平均利率剛剛達到8%，為2000年以來的最高水平。

哈里斯金融公司執行合夥人考克斯表示：「市場正在試圖弄清楚利率將在哪裡達到高峰。」「市場想看看當利率達到5%時會發生什麼。」

由於獲利低於預期，J.B. Hunt下跌8.85%；而聯合航空在發布疲弱財測後下跌9.67%。摩根史坦利下跌6.78%，創2020年以來最糟單日表現，該行財富管理部門的疲軟表現蓋過另外兩條業務線的表現。

另一方面，寶鹼上季業績超出分析師預期後上漲2.58%。

FactSet數據顯示，史指已有超過10%的成分股公布業績。在已經報告的企業中，約78%的業績超出分析師預期。

嘉信理財資深投資 策略師戈登表示，市場焦點正在轉向本財報季的營收成長。他補充說，投資人正在試圖弄清楚哪些公司的需求正在增加，哪些公司僅透過削減成本措施來提高獲利。

他說：「我們現在正處於周期中一個階段，業者的確需要開始展示實際需求的恢復情況。」「如果情況並非如此，那麼你的股價可能不會獲得人們預期的那麼多提升。」

由於投資人繼續拋售，輝達和Advanced Micro Devices等晶片股連續第二個交易日表現不佳。美國商務部17日宣布計劃收緊對中國銷售先進AI晶片的限制。

華爾街也繼續評估正在進行的以色列 與哈馬斯戰爭的影響。美國總統拜登18日訪問以色列，意在表達與以色列站在一起。

Raymond James分析師布瓦卡羅(Brian Vaccaro)表示，過去3個月餐飲股遭受重創，而影響該產業的因素不會很快消失。他將Chili母公司Brinker International和First Watch Restaurant Group的股價評級從跑贏大盤調升至強力買入，但明顯下修兩家公司的目標價。

Brinker收跌1.19%，今年來上漲約4%。Vaccaro的目標價降至40元，這仍然代表未來會有大幅波動。與此同時，First Watch上漲3.5%，延續了今年的連漲動能。今年至今，這家早午餐餐廳股價已上漲29%。Vaccaro 預計將上漲至22元。

限制餐廳股價成長的因素包括學貸償還，這可能會損害消費者外出用餐的能力；更高的利率和對新減肥藥的使用的猜測可能會損害餐廳的需求。

Harris Associates投資長赫洛(David Herro)表示，最近以色列與哈馬斯戰爭促使投資人紛紛尋找海外新興機會，「當出現這些極端的價格反應時，正是逢低買進的好機會；過去3、4個月偶然會有這種情況，尤其是在歐洲。這就是價值投資的本質。」

他說，「這是機會主義的一個例子，考慮到3到4年的投資期限，我們可以善用它。」

更具體地說，投資人正在緩慢且持續地實現多元化，增加對歐洲、俄羅斯或中國等對美國更友善的地區的國際投資。

赫洛補充說，「我們關注的是公司開展業務的地方」而不是公司的總部。」「如果能以低價獲得優質業務，並且價格受到地區的嚴重影響，那麼這就會是個很好的投資機會。」

花旗表示，AI熱潮最受青睞的投資標的現在也面臨更大的風險。

在商務部宣布新的出口限制措施將限制向中國銷售更先進的AI晶片後，該公司維持對輝達的買入評級，但大幅降低了該股的目標價。