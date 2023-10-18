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美國政府今標售20年期公債 結果可能震撼股市

編譯湯淑君／綜合外電
財政部18日將標售130億美元20年期公債，以往這類標售活動乏味無趣，但今天卻特別重要，如果標售結果很糟，可能拖累美股。路透
財政部18日將標售130億美元20年期公債，以往這類標售活動乏味無趣，但今天卻特別重要，如果標售結果很糟，可能拖累美股。路透

美國財政部18日將標售130億美元20年期公債，以往這類標售活動乏味無趣，但今天卻特別重要，如果標售結果很糟，可能拖累美股。

這批新標售的20年期美債，是美國政府第4季預計淨發行8,520億美元公債計畫的一部分，為了補充在債限僵局時期耗竭的現金水位。

巴隆周刊（Barron's）報導，Commonwealth Financial Network固定收益策略師米雷特說：「20年期美債標售將測試投資人對美國政府現況的信心。」

市場的顧慮是，新一批20年期美債標售結果可能欠佳，需求仍可能欲振乏力。上周，30年期美債標售結果就很疲弱，之前的10年期和3年期美債需求同樣差。

最近美國經濟數據續強，例如9月零售銷售就大幅超出預期，令市場憂慮聯準會（Fed）可能仍需進一步升息打通膨。加上中東情勢緊張、勞工罷工未退潮，以及油價漲勢再起，都令人憂慮長債投資風險。

摩根大通美國利率策略師貝瑞說：「我們認為，愈是在曲線長端，看跌風險愈高。20年期公債標售過去12個例子中，就有8例的標售結果和30年期美債類似。」

Lehmann Livian Fridson Advisors投資長傅里森說：「若你是個在美債殖利率曲線前後徘徊的投資人，你會想避免長債端，那部分的利率料將升高。」價券殖利率走勢與價格反向。

不過，20年期美債標售結果也有可能優於預期。 LPL Financial首席固定收益策略師季倫說，本月發行的20年期美債，殖利率是「2020年重發行以來最高水準，應會刺激買氣」，使標售出現優於上周的結果。20年期美債殖利率17日收在5%以上。

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