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全球第二大糖出口國延長糖出口限制 恐對全球供應構成威脅

編譯洪啟原／綜合外電
全球第二大糖出口國印度18日宣布，將把糖出口限制延長至10月31日後，以確保本國糖供應無虞。 路透
全球第二大糖出口國印度18日宣布，將把糖出口限制延長至10月31日後，以確保本國糖供應無虞。 路透

印度商工部對外貿易局（DGFT）18日發布通知說，現行的糖出口限制在10月31日到期後將繼續延長，以確保本國糖供應無虞，但此舉可能造成全球糖供應吃緊，並推升食品餐飲業成本。

彭博資訊報導，全球第二大糖生產國印度在2022-2023年度引進配額制度，並在降雨不足導致甘蔗產量下滑後，將糖的年出口量限制在約600萬公噸，低於前一年度未限制出口時的1,100萬公噸。粗糖、白糖、精製糖及有機蔗糖的出口限制都將延長。

目前仍不清楚印度政府是否將在2023-2024年度分配糖出口額度給糖廠，也不清楚限額多寡。

根據通知，這項出口限制不適用於某些配額制度下銷往歐盟和美國地區的糖。

受印度和泰國糖供應持續減少的疑慮影響，國際粗糖期貨價格18日盤中飆漲至接近2011年來高點。儘管此禁令可能平抑印度本地糖價，但對全球碳酸飲料、巧克力及烘焙食品在內的製造商無疑是一大打擊。

另據印度食品部整理的資料，印度本地糖價今年來已上漲約3%。印度政府已透過控制糖廠每月的銷量，間接管控成本。

彭博9月訪調14名分析師、貿易商和糖廠後發現，多數受訪者表示，由於產量下滑，印度本季可能不會出口任何糖。

印度 歐盟 泰國

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