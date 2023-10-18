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超越歐元？人民幣首成為經SWIFT交易結算第二大貨幣

記者謝守真／即時報導
俄羅斯通訊社稱，人民幣今年9月首度成為經SWIFT交易結算第二大貨幣。（美聯社）
俄羅斯通訊社稱，人民幣今年9月首度成為經SWIFT交易結算第二大貨幣。（美聯社）

儘管中國經濟內外承壓，據俄羅斯通訊社近日報導，基於對環球銀行金融電信協會SWIFT系統的數據分析，人民幣在經SWIFT交易結算中的份額，於今年9月上升至歷史最高水準的5.8%，成為整體貿易中的第二大主要貨幣

報導提到，9月經SWIFT交易結算中的主要貿易貨幣仍以美元為主，其份額佔比為84.15%。不過，與此同時，自2022年12月以來，美元一直處於85%以下。據悉，這是自2018年初以來，從未發生過的情形。

值得注意的是，報導稱，人民幣於9月首次走升至第二名，其份額在短短一個月之內飆升1個百分點，達到5.8%，創下人民幣的絕對紀錄。

對比之下，歐元在這一排名中下跌了一個名次，其在貿易結算中的比重下降1％，降至5.43%，略遜於人民幣。此外，該項結算中，前五名除了上述的三個國家外，還包括日圓的1.4%，以及沙烏地阿拉伯的里亞爾，該幣為0.56%。

此外，據陸媒觀點網指出，法國外貿銀行18日指出，人民幣國際化趨勢不一，在部分領域的使用量正在縮減，而在其他領域則有所增長。但該行人民幣國際化指標（NRII）顯示，人民幣國際化整體趨勢樂觀。

法國外貿銀行還稱，人民幣國際化進程在第2季出現新動力。人民幣作為離岸融資工具，在貸款和債券方面都繼續增長。另，鑑於美國利率上升，一些中央銀行正透過中國央行的人民幣互換額度來獲得流動性。

貨幣 貸款 央行

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