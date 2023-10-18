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美債殖利率為何持續衝高？主因：這一群人回來了

編譯湯淑君／綜合外電
美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。圖／路透
美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。圖／路透

照理說，地緣政治緊張情勢升高，應會促使投資資金紛紛遁入美國公債市場避風頭，強大的避險買盤於是推升美債價格，使殖利率陡降。然而，實際情況似乎不照這種腳本演出。

彭博資訊報導，紐約17日盤後驚傳加薩醫院遭空襲，以巴戰況看來可能進一步升溫，但亞洲盤卻未見投資人大舉遁入債市的跡象。事實上，在以巴衝突爆發激升中東緊張情勢後，美債買盤勉強撐了一周後就難以為繼，賣壓反而如潮湧，導致美國10年期公債殖利率已回升到4.86%上下，進一步朝5%大關挨近。債券價格走勢與殖利率反向。

上一回10年期美債殖利率升破5%，是在2007年7月19日，當時曾升抵5.028%。

為什麼美債殖利率持續衝高？

債券義勇軍回來了

彭博資訊報導，多年來，債市揮之不去的疑慮一直是，對財政赤字不悅的「債券義勇軍」將反抗政府背負巨債，要求更高的殖利率。這倒不是擔心美國政府有債務違約之虞，畢竟美國大可自行印鈔票，來償還美元計價債務。最令「債券義勇軍」感冒的是，大肆印鈔將推高通膨，迫使投資人要求更高報酬作為降低投資風險的保障。

換句話來形容，現在債市可能面對「買家罷買」的風險。

Federated Hermes多元資產解決方案主管賈夫隆指出，近年來美債最大買家是美國聯準會（Fed），但如今Fed已不再購債。

最大的外國買家是日本，日本銀行（央行）透過「殖利率曲線控管」（YCC）購入日本政府公債，製造出來的現金不少已流入美國債市，但日銀正準備改弦易轍、與YCC政策漸行漸遠。

再看中國領頭的金磚五國（BRICS），此刻也紛紛減持美債部位，可能是為了緩和本幣對美元貶值。

綜合觀之，賈夫隆說：「這可能顯示，殖利率將持續升高，或是居高不下，即使通膨減緩、Fed停止升息、經濟成長減速亦然。換句話說，即使Fed停止緊縮，債市仍可能繼續緊縮。」

基金經理人看法：高負債、經濟強是主因

道瓊社報導，美銀（BofA）全球基金經理人意見調查顯示，半數受訪者認為，政府債台高築和赤字升高，是造成主權債殖利率走高的最大因素。另有將近三分之一的基金經理人指出，名目經濟成長率強勁，是公債殖利率上升的最大推力。

Tradeweb的數據顯示，過去一個月來，英國10年期公債殖利率已躍升大約16個基點至4.560%，德國10年期公債殖利率同時期躍升15個基點至2.876%，而10年期美債殖利率已跳漲大約50個基點至4.822%。

地緣政治風險猶在

紐約道明證券首席美國利率策略師高伯格認為，目前市場對經濟數據的反應比較強烈，淡化對地緣政治的顧慮，因為截至目前為止情勢似乎並未升級；總統拜登18日訪問以色列，可能有幾天平靜日子可期待。

但高伯格說：「假如地緣政治情勢升高，投資人遁入安全資產避險，使殖利率急轉直下，我不會覺得意外。」

殖利率 投資 債券

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