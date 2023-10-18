美晶片出口禁令餘波未止 輝達早盤跌逾3%

美股三大指數18日早盤開低走低，稍早巴勒斯坦加薩醫院遇襲使中東緊張局勢加劇，推升黃金等避險資產需求升高。 美聯社

美股三大指數18日早盤開低走低，稍早巴勒斯坦加薩 醫院遇襲，使中東緊張局勢加劇，推升黃金等避險資產需求升高，投資人也正聚焦於最新出爐的企業財報，以衡量高通膨與高利率對企業營運的衝擊。美國前一日擴大禁止輝達 晶片賣給中國的餘波未止，輝達繼前市重挫4.68%後，18日早盤再跌逾3%。

道瓊工業指數早盤跌130.29點或0.38%，史坦普500指數和那斯達克綜合指數各跌0.5%和0.63%。費城半導體指數下挫1.77%，台積電ADR也跌1.58%。

總統拜登18日飛抵以色列，會晤總理內唐亞胡，但前一天巴勒斯坦加薩醫院遇襲，至少有500人喪命。伊朗呼籲穆斯林國家對以色列發動石油禁運，中東衝突可能升溫，油價聞訊跳漲3%，金價也飆高1%。

在美國宣布擴大禁止輝達出口晶片銷陸的隔天，半導體族群依然受壓，超微（AMD）下跌1.91%，英特爾（Intel）下挫0.92%，美光（Micron）也跌0.22%。

在企業財報方面，消費品大廠寶鹼（P&G）表示，儘管受到過去近兩年調漲售價影響，總銷量連續第六季下滑，但上季營收和每股盈餘皆優於市場預期。P&G早盤股價上揚3.12%。

相較下，聯合航空（UA）上季調整後每股盈餘（EPS）和營收均優於預期，但受以巴衝突爆發後停飛特拉維夫，及燃油成本高漲拖累，本季調整後EPS估介於1.5~1.8美元，遠遜於市場預期，此消息拖累聯合航空紐約早盤暴跌8.10%。

受投銀與交易部門業績陡降，和財富管理業務成長放緩影響，摩根士丹利（大摩）上季獲利年減9%，紐約18日早盤股價應聲重挫6.35%。