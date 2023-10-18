美股盤前重點／拜登飛抵以色列、Nvidia還在跌

總統拜登（左二）飛抵以色列，與以色列總理內唐亞胡（左三）會面，試圖化解以巴衝突。美聯社

美股期指18日盤前下跌，市場繼續迎接繁忙的超級財報季，同時也依舊關注以巴衝突。總統拜登 已飛抵以色列，將與該國領導人進行磋商。以下為美股盤前重點。

拜登飛抵以色列，加薩醫院爆炸激化緊張局勢

總統拜登18日稍早飛抵以色列，就以巴衝突與該國領導人進行磋商。加薩一家醫院17日發生造成數百人死亡的爆炸，激化了緊張局勢，導致拜登原本要與阿拉伯領導人舉行的峰會因而取消。白宮國安發言人柯比表示，拜登將向以色列領導人提出「尖銳問題」，但並未詳述會是何種問題。

加薩醫院爆炸事件也引發了對中東地區原油供應受阻的擔憂，國際油價18日大漲約2%，布蘭特原油每桶上漲1.87美元至91.78美元，西德州原油上漲1.91美元至88.57美元。

Nvidia公開遭美出口管制新管制項目

晶片 大廠輝達（Nvidia）表示，輝達為中國市場打造的兩款高階AI晶片A800與H800，以及8月發表的L40S頂規遊戲晶片，都被納入美國新出口限制措施的管制範圍，銷售恐將受到影響。輝達18日盤前股價跌約2%。

分析師表示，英特爾（Intel）7月在中國開賣的Gaudi 2晶片也被納入新規定限制範圍。超微（AMD）目前的AI晶片MI250也可能受影響。這兩家公司18日盤前股價分別各跌0.9%和1%。

聯航財測不如預期，P&G財報報喜

聯合航空（United Airlines）表示，上季經調整過營收和每股盈餘分別為144.8億美元和3.65美元，高於分析師預期的144.4億美元和3.35美元，但受燃料成本上漲和以巴衝突後停飛特拉維夫影響，本季每股盈餘預料將為1.5至1.8美元，不如分析師預期的2.06美元。聯航18日盤前股價大跌5%。

寶鹼（P&G）表示，儘管受到過去近兩年調漲售價影響，總銷量連續第六季下滑，但上季營收和每股盈餘皆優於市場預期，分別達到218.7億美元和1.83美元，高於分析師預期的215.8億美元和1.72美元。P&G盤前股價上漲1.9%。

大摩財報優於預期，交易業績抵銷其他部門欠佳

摩根士丹利（大摩）表示，上季營收達到132.7億美元，每股盈餘1.38美元，高於市場預期的營收132.3億美元和每股盈餘1.28美元，主因是交易業績表現優秀。該銀行的債市交易員創造了19.5億美元營收業績，比市場預估的多出約2億美元；股市交易員則創造25.1億美元營收，比預期的高出1億美元。

不過，該銀行最重要的財富管理部門營收只達到64億美元，比預估的66.3億美元少了2億多美元。大摩18日盤前股價下跌3.1%。

IMF下修中國經濟成長預測，房地產 業放緩將拖累亞洲經濟成長

國際貨幣基金（IMF）下調對中國今年和明年的經濟成長預測，並稱中國因受房地產業疲軟拖累，經濟復甦的「動力減弱」。IMF表示，中國預估今年經濟將成長5%，明年成長4.2%，低於4月預測的5.2%和4.5%。IMF報告預計，中國房地產市場的長期調整，將在短期內「引發房地產開發商更大的財務壓力和資產加劇惡化」，這可能導致中國的國內生產毛額（GDP）到2025年前比原本預估的相對減少1.6%，而全球GDP將相對減少0.6%。